Можу додати, що брокеру треба платити 10 грн. за кожну покупку!
Чим цікаве таке вкладення? Тим що після 50 000 грн. можно вкладати і навіть по тисячі в різні бумаги! Реінвестувати, чи покупати нову бумагу просто за нові гроші. Тільки за кожну купівлю 10 грн. брокеру не залежно від кількості замовлених бумаг одного коду. У мене інших витрат немає! Вони рахують і доступний Вам ліміт вкладення який дозволяє податкова!!!
Це найлепша робота з ОВДП, яку я знайшов.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 16 лют, 2022 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Прораб написав:Cтрижка продовжується. У лютому поточного року в Україні закрилася рекордна кількість фізичних осіб підприємців з 2017 року – понад 36 тис. одиниць. Крім того, вперше за довгий час кількість відкритих ФОП виявилася меншою, ніж кількість закритих. Про це свідчать дані сервісу OpenDataBot.
Это не "стрижка". Это обналы закрываются. Их уже почти полностью искоренили.
который раз их искореняют???
там до искоренения...
как я вижу, как раз "системные" ФОП быстрей всего подстроились под новые правила
zРадио написав:План Маршалла, или пшик Мишеля? Поглядим. Я по природе скептик, поэтому... ладно... промолчу
Президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение конференции доноров в поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал в Страсбурге во время выступления на заседании в рамках обсуждения европейской безопасности и военной агрессии России по Украине, передает Интерфакс-Украина. Комментируя инициативу Еврокомиссии предоставить Киеву 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, Мишель отметил, что нужно сделать больше.
kluychkooleg написав: Можу додати, що брокеру треба платити 10 грн. за кожну покупку!
Чим цікаве таке вкладення? Тим що після 50 000 грн. можно вкладати і навіть по тисячі в різні бумаги! Реінвестувати, чи покупати нову бумагу просто за нові гроші. Тільки за кожну купівлю 10 грн. брокеру не залежно від кількості замовлених бумаг одного коду. У мене інших витрат немає! Вони рахують і доступний Вам ліміт вкладення який дозволяє податкова!!!
Це найлепша робота з ОВДП, яку я знайшов.
А по какому курсу покупаются валютные, на счет же только гривну можно закинуть ?
vitaliian написав:Надо у Деника спросить Я ту посевную только на картинках в букваре видел.
Зараз завершується внесення добрив у посіви озимини ( по полях на 10 млн. га. розкидано добрив на 1,5 млрд $). Наступний етап - це ярова пшениця та ячмінь, їх почнуть сіяти в березні. Закінчать сіяти - в травні (соняшник та кукурудза).