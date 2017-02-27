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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9235923692379238>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 298
Гривня
12%
36
Долар
59%
177
Євро
5%
16
Інші валюти
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Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:12

  kluychkooleg написав:
  Олежан написав:годичные овгз - 13.5%
без налогов


как пересичный может вложиться в ОВГЗ? Ему нужен брокер, который отщипнет комисcию? Или процесс проще?


Вітаю, kluychkooleg

МінФін писав таке:
https://special.minfin.com.ua/ua/icu/ka ... -zarabotat

Перевірено. Так все і працює.

Можу додати, що брокеру треба платити 10 грн. за кожну покупку!

Чим цікаве таке вкладення? Тим що після 50 000 грн. можно вкладати і навіть по тисячі в різні бумаги! Реінвестувати, чи покупати нову бумагу просто за нові гроші. Тільки за кожну купівлю 10 грн. брокеру не залежно від кількості замовлених бумаг одного коду. У мене інших витрат немає! Вони рахують і доступний Вам ліміт вкладення який дозволяє податкова!!!

Це найлепша робота з ОВДП, яку я знайшов.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 16 лют, 2022 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:15

  Amat написав:
  Прораб написав:Cтрижка продовжується.
У лютому поточного року в Україні закрилася рекордна кількість фізичних осіб підприємців з 2017 року – понад 36 тис. одиниць. Крім того, вперше за довгий час кількість відкритих ФОП виявилася меншою, ніж кількість закритих. Про це свідчать дані сервісу OpenDataBot.


Это не "стрижка".
Это обналы закрываются. Их уже почти полностью искоренили.

который раз их искореняют??? :D

там до искоренения...

как я вижу, как раз "системные" ФОП быстрей всего подстроились под новые правила ;)
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:16

  Investor_K написав:
  kluychkooleg написав:это включилась чуйка


Я также принимаю решение на основании логики и чуйки. Все эти мегатонн цифирей - для надувания щек.

с такой чуйкой Вам дорога в покер - больше поднимите ;)
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:24

  flyman написав:карусєл-карусєл, кто присєл тот успєл
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post.html
ти про це ?

я-я!!! натюрліх )))

ноледж репозіторі... тебе будуть черв"яки їсти, а хтось по твоїм заповітам буде мутити ОВДПшкі рокив через 40 )))
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:27

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  kluychkooleg написав:
  Олежан написав:годичные овгз - 13.5%
без налогов


как пересичный может вложиться в ОВГЗ? Ему нужен брокер, который отщипнет комисcию? Или процесс проще? Где почитать?


От і я це всім "чукчам" талдичу - не доходить до них!

п.с.
А те що Флай пропонує он-лайн - то не для пересічних! - для пересічних вже такого вистачило в2в джеверлі! :mrgreen:

Треба, щоб нормально, в нормальному банку/інтернет-банкінгу можна було оформити за мінімальну комісію/копійки(наприклад, 30-50грн за таку послугу) купівлю ОВДП!

А так, то "нєабчьом"! :mrgreen:
Краще/простіше для малих сум - гривнедепо!💪
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:32

  zРадио написав:План Маршалла, или пшик Мишеля? Поглядим. Я по природе скептик, поэтому... ладно... промолчу :)

Президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение конференции доноров в поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал в Страсбурге во время выступления на заседании в рамках обсуждения европейской безопасности и военной агрессии России по Украине, передает Интерфакс-Украина.
Комментируя инициативу Еврокомиссии предоставить Киеву 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, Мишель отметил, что нужно сделать больше.

Могли б і 20 млрд євро залити. :twisted: :mrgreen: 8)
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:37

  s0v7a написав:
  kluychkooleg написав:
Можу додати, що брокеру треба платити 10 грн. за кожну покупку!

Чим цікаве таке вкладення? Тим що після 50 000 грн. можно вкладати і навіть по тисячі в різні бумаги! Реінвестувати, чи покупати нову бумагу просто за нові гроші. Тільки за кожну купівлю 10 грн. брокеру не залежно від кількості замовлених бумаг одного коду. У мене інших витрат немає! Вони рахують і доступний Вам ліміт вкладення який дозволяє податкова!!!

Це найлепша робота з ОВДП, яку я знайшов.


А по какому курсу покупаются валютные, на счет же только гривну можно закинуть ?
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Надо у Деника спросить Я ту посевную только на картинках в букваре видел.

Зараз завершується внесення добрив у посіви озимини ( по полях на 10 млн. га. розкидано добрив на 1,5 млрд $).
Наступний етап - це ярова пшениця та ячмінь, їх почнуть сіяти в березні. Закінчать сіяти - в травні (соняшник та кукурудза).
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:41

інсайт від пургена!

для тих хто помніт...

пише чел в рамках бреда, що в кордонах протистояння курс тихо доросте до 35 000 гриші за 1 000 баксів...

якось так...
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:45

  GDV29 написав:Какие будут соображения по завтрашнему Межбанку? Что-то есть предчувствие, что завтра не пробъем уровень /28,00... (а как хотелось бы) :)

Завтра нит...і післязавтра тєж ніт.Можливо на початку березня трохи спробують до 27,8.Але коридор вже 28-28,7.Звикайте
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