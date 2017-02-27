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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 лют, 2022 20:46
heineken написав:
.Але коридор вже 28-28,7.Звикайте
Если Мордор уедет на эшелонах домой, или останется? Пока он на месте.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:50
SILVER_UA написав: s0v7a написав: kluychkooleg написав:
Можу додати, що брокеру треба платити 10 грн. за кожну покупку!
Чим цікаве таке вкладення? Тим що після 50 000 грн. можно вкладати і навіть по тисячі в різні бумаги! Реінвестувати, чи покупати нову бумагу просто за нові гроші. Тільки за кожну купівлю 10 грн. брокеру не залежно від кількості замовлених бумаг одного коду. У мене інших витрат немає! Вони рахують і доступний Вам ліміт вкладення який дозволяє податкова!!!
Це найлепша робота з ОВДП, яку я знайшов.
А по какому курсу покупаются валютные, на счет же только гривну можно закинуть ?
Вітаю, SILVER_UA
Я не знаю! В мене в інтерфейсі ICU тільки гривневі ОВДП! Можливо що при відкритті рахунку я замовляв тільки гривневі. Може хтось з ICU більше може сказати
А ось ціни по гривневим бумагам тут навіть лепші за Приватівськи!
ВО
Хай щастить!
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:51
Hotab написав:
Если Мордор
heineken написав:
.Але коридор вже 28-28,7.Звикайте
уедет на эшелонах домой, или останется? Пока он на месте.
чекаєм черговий сльозний апдейт від бідона - будемо планувати, шо робити з грішею...
зи. сьодни не спав до 3 ранку, чекав на бідоно-цяцянку...
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