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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9235923692379238

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 298
Гривня
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36
Долар
59%
177
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
8
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  heineken написав:.Але коридор вже 28-28,7.Звикайте

Если Мордор уедет на эшелонах домой, или останется? Пока он на месте.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:50

  SILVER_UA написав:
  s0v7a написав:
  kluychkooleg написав:
Можу додати, що брокеру треба платити 10 грн. за кожну покупку!

Чим цікаве таке вкладення? Тим що після 50 000 грн. можно вкладати і навіть по тисячі в різні бумаги! Реінвестувати, чи покупати нову бумагу просто за нові гроші. Тільки за кожну купівлю 10 грн. брокеру не залежно від кількості замовлених бумаг одного коду. У мене інших витрат немає! Вони рахують і доступний Вам ліміт вкладення який дозволяє податкова!!!

Це найлепша робота з ОВДП, яку я знайшов.


А по какому курсу покупаются валютные, на счет же только гривну можно закинуть ?


Вітаю, SILVER_UA

Я не знаю! В мене в інтерфейсі ICU тільки гривневі ОВДП! Можливо що при відкритті рахунку я замовляв тільки гривневі. Може хтось з ICU більше може сказати :oops:

А ось ціни по гривневим бумагам тут навіть лепші за Приватівськи!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:51

  Hotab написав:
  heineken написав:.Але коридор вже 28-28,7.Звикайте

Если Мордор уедет на эшелонах домой, или останется? Пока он на месте.

чекаєм черговий сльозний апдейт від бідона - будемо планувати, шо робити з грішею...

зи. сьодни не спав до 3 ранку, чекав на бідоно-цяцянку...
change_pm
 
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