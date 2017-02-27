та если серьёзный замес, то в окопе будет всё равно и шо обещали, и какие курсы. поэтому в финансового воротилу надо играть, исключая такой вариант.
всё будет хорошо
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:47
та если серьёзный замес, то в окопе будет всё равно и шо обещали, и какие курсы. поэтому в финансового воротилу надо играть, исключая такой вариант.
всё будет хорошо
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:48
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:48
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:57
Опубликован протокол заседания Комиссии по открытым рынкам США 25-26 января. Основной лейтмотив - целесообразно скорое повышение учетной ставки (Fed fund rate).
Фондовый и долговой слегка растут, но бурной реакции нет (заседание проходило до публикации "нашумевшей" январской инфляции). На фьючерсном немного снизились ожидания повышения в марте ставки сразу на 50 bps
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:01
Згоден з паном «Хейнікен», коридор цього року 28- 28,8 (якщо без ескалації). Все що нижче, то вже прибуток. Все що вище, ризиковано, але теж прибуток…
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:24
Спробую написати про завтра, хоч тут все більше незадоволених тим що я пишу, з незрозумілих причин. Мабуть треба завязувати...
Сьогодні без НБУ день стабільно простояли біля 28,10 з коливаннями в 5 коп туди-сюди. Обсяг торгів сьогодні не великий. Бізнес і спекулянти на паузі, розуміючи, що ситуація в любий момент може знову хитнутися. Крім обережності і невизначеності діють певні чинники, як на мене: потепліло, використання газу значно зменшилося, крім того, імпортувати нема що і звідки; імпорт бензину і солярки з Прибалтики і білорусі на паузі. Виглядає на те, що ні падати ні рости особливо немає на чому. Можемо трохи пробовтатися як лайно в ополонці в межах 28-28,2(3). З огляду на те, що нерезиденти продовжують виходити з ОВДП, на днях відшкодування ПДВ, виплата дивідендів, а глобально як тільки вивільниться імпорт газу і пального то попит на валюту виросте...
Отже, думаю, завтра в боковику, може й до кінця тижня. А далі може бути фундаментальне слабшання грн...
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:49
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Можу додати, що брокеру треба платити 10 грн. за кожну покупку!
Чим цікаве таке вкладення? Тим що після 50 000 грн. можно вкладати і навіть по тисячі в різні бумаги! Реінвестувати, чи покупати нову бумагу просто за нові гроші. Тільки за кожну купівлю 10 грн. брокеру не залежно від кількості замовлених бумаг одного коду. У мене інших витрат немає! Вони рахують і доступний Вам ліміт вкладення який дозволяє податкова!!!
Це найлепша робота з ОВДП, яку я знайшов.
[/quote][/quote]
А по какому курсу покупаются валютные, на счет же только гривну можно закинуть ?[/quote]
Вітаю, SILVER_UA
Я не знаю! В мене в інтерфейсі ICU тільки гривневі ОВДП! Можливо що при відкритті рахунку я замовляв тільки гривневі. Може хтось з ICU більше може сказати
А ось ціни по гривневим бумагам тут навіть лепші за Приватівськи!
ВО
Хай щастить![/quote]
То ви ще Вотан (Wotan) не розпробували!
там комісії ще лепшії!
всього 1 грн за будь-яку операцію (покупка чи продаж)
що ж ви так дорого віддаєте брокеру???
вчіться економії!
Додано: Сер 16 лют, 2022 23:09
ICU заробляє, думаю на маржі bid/ask на вторинному ринку,
а от ватан, при "всього 1 грн за б-яку операцію", думаю, ще бере за депозитарні послуги і не тільки
Додано: Сер 16 лют, 2022 23:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что там война, воены?
Додано: Чет 17 лют, 2022 00:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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