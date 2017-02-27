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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9236923792389239>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 298
Гривня
12%
36
Долар
59%
177
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
8
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:47

  Прораб написав:
  flyman написав:там є ICU закритий хвонд тіпа КУА, там 8%+ обіцяють як з куща з валютних ОЗДП

Що обіцяють при приході шухера?

та если серьёзный замес, то в окопе будет всё равно и шо обещали, и какие курсы. поэтому в финансового воротилу надо играть, исключая такой вариант.
всё будет хорошо :D
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:48

  Прораб написав:
  Amat написав:Это обналы закрываются. Их уже почти полностью искоренили.

Подобаються мені такі заяви.
Думаю як викорінять ховраха, викорінюватимуть бобра (корупцію)?

Это не «заява», это «вести с полей». Но вы можете думать как вам угодно…
І навіть вподобати ваши судження…
Ваше право.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:48

  Прораб написав:
  flyman написав:там є ICU закритий хвонд тіпа КУА, там 8%+ обіцяють як з куща з валютних ОЗДП

Що обіцяють при приході шухера?

хворсмажор обставин непердбачоної дійі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:57

Опубликован протокол заседания Комиссии по открытым рынкам США 25-26 января. Основной лейтмотив - целесообразно скорое повышение учетной ставки (Fed fund rate).

Фондовый и долговой слегка растут, но бурной реакции нет (заседание проходило до публикации "нашумевшей" январской инфляции). На фьючерсном немного снизились ожидания повышения в марте ставки сразу на 50 bps

https://www.federalreserve.gov/monetary ... 220126.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:01

  heineken написав:
  GDV29 написав:Какие будут соображения по завтрашнему Межбанку? Что-то есть предчувствие, что завтра не пробъем уровень /28,00... (а как хотелось бы) :)

Завтра нит...і післязавтра тєж ніт.Можливо на початку березня трохи спробують до 27,8.Але коридор вже 28-28,7.Звикайте

Згоден з паном «Хейнікен», коридор цього року 28- 28,8 (якщо без ескалації). Все що нижче, то вже прибуток. Все що вище, ризиковано, але теж прибуток…
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:24

  GDV29 написав:Какие будут соображения по завтрашнему Межбанку? Что-то есть предчувствие, что завтра не пробъем уровень /28,00... (а как хотелось бы) :)

Спробую написати про завтра, хоч тут все більше незадоволених тим що я пишу, з незрозумілих причин. Мабуть треба завязувати...
Сьогодні без НБУ день стабільно простояли біля 28,10 з коливаннями в 5 коп туди-сюди. Обсяг торгів сьогодні не великий. Бізнес і спекулянти на паузі, розуміючи, що ситуація в любий момент може знову хитнутися. Крім обережності і невизначеності діють певні чинники, як на мене: потепліло, використання газу значно зменшилося, крім того, імпортувати нема що і звідки; імпорт бензину і солярки з Прибалтики і білорусі на паузі. Виглядає на те, що ні падати ні рости особливо немає на чому. Можемо трохи пробовтатися як лайно в ополонці в межах 28-28,2(3). З огляду на те, що нерезиденти продовжують виходити з ОВДП, на днях відшкодування ПДВ, виплата дивідендів, а глобально як тільки вивільниться імпорт газу і пального то попит на валюту виросте...
Отже, думаю, завтра в боковику, може й до кінця тижня. А далі може бути фундаментальне слабшання грн...
orest
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:49

-------------
Можу додати, що брокеру треба платити 10 грн. за кожну покупку!

Чим цікаве таке вкладення? Тим що після 50 000 грн. можно вкладати і навіть по тисячі в різні бумаги! Реінвестувати, чи покупати нову бумагу просто за нові гроші. Тільки за кожну купівлю 10 грн. брокеру не залежно від кількості замовлених бумаг одного коду. У мене інших витрат немає! Вони рахують і доступний Вам ліміт вкладення який дозволяє податкова!!!

Це найлепша робота з ОВДП, яку я знайшов.

[/quote][/quote]
А по какому курсу покупаются валютные, на счет же только гривну можно закинуть ?[/quote]

Вітаю, SILVER_UA

Я не знаю! В мене в інтерфейсі ICU тільки гривневі ОВДП! Можливо що при відкритті рахунку я замовляв тільки гривневі. Може хтось з ICU більше може сказати :oops:

А ось ціни по гривневим бумагам тут навіть лепші за Приватівськи!

ВО

Хай щастить![/quote]

То ви ще Вотан (Wotan) не розпробували!
там комісії ще лепшії!

всього 1 грн за будь-яку операцію (покупка чи продаж)
що ж ви так дорого віддаєте брокеру???
вчіться економії!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:09

  greenozon написав:То ви ще Вотан (Wotan) не розпробували!
там комісії ще лепшії!

всього 1 грн за будь-яку операцію (покупка чи продаж)
що ж ви так дорого віддаєте брокеру???
вчіться економії!

ICU заробляє, думаю на маржі bid/ask на вторинному ринку,
а от ватан, при "всього 1 грн за б-яку операцію", думаю, ще бере за депозитарні послуги і не тільки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там война, воены?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Что там война, воены?

война уже 8 год идет, клоун
SILVER_UA
 
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