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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9236923792389239

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 298
Гривня
12%
36
Долар
59%
177
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
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15
ОВДП
3%
8
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:05

  Captain Obvious написав:Что там война, воены?

Війська РФ залишаються біля кордонів, російські військові перекинули понтонний міст через Прип’ять за 4 км від кордону Білорусі й України.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Что там война, воены?

Другий день п'ятого нападу ПТН ПНХ в цьому році.
Denik
 
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