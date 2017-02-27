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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лют, 2022 00:05
Captain Obvious написав:
Что там война, воены?
Війська РФ залишаються біля кордонів, російські військові перекинули понтонний міст через Прип’ять за 4 км від кордону Білорусі й України.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 00:06
Captain Obvious написав:
Что там война, воены?
Другий день п'ятого нападу ПТН ПНХ в цьому році.
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