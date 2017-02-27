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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9236923792389239

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 298
Гривня
12%
36
Долар
59%
177
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
8
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:12

28.05-28.10/28.20-28.25
odessit2007
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  #<1 ... 9236923792389239
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