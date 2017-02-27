Додано: Чет 17 лют, 2022 18:36

Ситуация на валютном рынке Украины начинает напоминать сюжет плохого фильма. В сегодняшнем поведении курса нет никаких намеков на экономику, но зато много психологических факторов, давящих на котировки.



Не успели выдохнуть январские скачки курса и бегство нерезидентов из ОВГЗ на новостях о возможной агрессии России против Украины, как прошла новая волна загона оленей в начале февраля на фоне даже указания «точных» дат вторжения. Только она закончилась на днях и курс начала возвращаться к более-менее реальным уровням — как сегодня новый виток негатива на фоне событий на Донбассе и новая попытка отдельных игроков погнать котировки вверх.



И надо признать — участники рынка снова наступают на те же грабли и снова начинают активно скупать «разогреваемую» валюту на страхах новой эскалации конфликта. Нам уже становится даже интересно сколько раз надо бизнесу и гражданам наступить на одни и те же грабли и получить курсовые проблемы, чтобы все-таки сделать выводы и уже не поддаваться на подобные уловки.



Стартовав с уровня 28,19/28,21 гривен, что было изначально на 4 копейки выше вчерашнего закрытия — к концу сессии курс доллара вырос до 28,37/28,39 гривен по Укрдилингу. А по Bloomberg последняя сделка прошла по 28,37 гривен за доллар.



Нацбанку пришлось сегодня активно поработать, чтобы хоть как-то успокоить рынок. В начале к 11 часам он продал $ 30 млн по 28,33 гривны, а затем стал на продажу по 28,35 гривен и продал $ 50 млн по 28,35 гривен в период до 15:30.



Эти интервенции регулятора частично сдерживали котировки и поэтому к 12 часам доллар находился в пределах 28,335/28,355 гривен, а к обеду даже замер на отметке 28,3050/28,325 до 14 часов.



Но после второго ухода Нацбанка с рынка и начала работы по доллару на ТОМе — спекулянты опять начали безнаказанно задирать котировки. И периодически котировки уходили на единичных сделках свыше уровня в 28,40−28,45 гривен. В итоге, сессия завершилась уровнем 28,37/28,39 гривен, но рынок опять начинает лихорадить на ровном месте. И к экономике это не имеет никакого отношения.



Главные события 17 февраля на валютном рынке:



Курс доллара за день вырос сразу на 18 копеек с утренних стартовых 28,19/28,21 гривны до 28,37/28,39 гривен к концу сессии.



Нацбанк сегодня дважды выходил с интервенциями и в начале продал $ 30 млн по 28,33 гривны, а затем долго стоял с продажей валюты по 28,35 гривен и продал еще $ 50 млн по этой цене.



Справочный курс доллара на 12:00 в четверг находился на отметке 28,283 гривны, а официальный курс на 18 февраля 2022 года установлен на уровне 28,30 гривен за доллар.



На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1369/1,1370.



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