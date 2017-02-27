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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9238923992409241

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 300
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:26

  orest написав:Сьогодні без НБУ день стабільно простояли біля 28,10 з коливаннями в 5 коп туди-сюди. Обсяг торгів сьогодні не великий. Бізнес і спекулянти на паузі, розуміючи, що ситуація в любий момент може знову хитнутися. Крім обережності і невизначеності діють певні чинники, як на мене: потепліло, використання газу значно зменшилося, крім того, імпортувати нема що і звідки; імпорт бензину і солярки з Прибалтики і білорусі на паузі. Виглядає на те, що ні падати ні рости особливо немає на чому.

Це все теорія, практика свідчить про інше. Вчора було +8, третій день – теплий, сьогодні вже +10. Вранці поїхав у справах, ЦО гріло пристойно, заїхав до тепловиків перекинувся парою слів із "рахівниками" - кажуть оплат менше стало але потрібно газ купувати шукаємо резерви. Так заощадити поки зараз тепло - ні? - Потрібно закуповувати та палити. Раніше можна було і було правилом тепер – ні?
Ну і що? Га? Далі говорити нема про що.
Наслідуючи таку логіку, та підхід - не зміниться нічого навіть у перспективі світових років.
Для людей нічого не робилося, немає таких планів, звідси регіони пустітимуть із очевидними наслідками для всього. Людей топлять у побутівці та проблемах на які не варто навіть звертати уваги – це звичайні умови для життя.
Чому в будь-якій країні, навіть у орків, підтягують населення, щоб не було провалів за чисельністю на великих територіях? Стратегічно це важливо.
Повернувся до дому, зараз обыд та +12 вже й нічого не змінилося - до батареї не можна доторкнутися, вже мабуть чекають на похолодання або із запасом - наступного опалювального.
Економічна стратегія та господарка відсутні геть-чисто. Як у спонтанного шопера, підкинули гроші - умовно витратили на будь що. Завтра вже немає.
Курс можна тримати будь-який але це ні про що. Проблеми нікуди не подінуться, треба відновлювати суднобудівні заводи, а не купувати у друзів із ЄС за валюту катера. Продавати пшеницю до Туреччини та завозити звідти борошно. Ось це от аналітика з полів.
Видавати бажане за дійсне – такий собі план.
Може це все переживання – але останній давній друг виїхав із сім'єю до Іспанії.
Востаннє редагувалось Прораб в Чет 17 лют, 2022 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:11

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.02.2022..........18.02.2022
дата розрахунку..............16.02.2022...........17.02.2022
Євро.................................31,932..................32,1969...+0.83%
Долар США......................28,0943................28,3...+0.73%
После полудня гривна потеряла еще почти 2 копейки.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.02.2022................28,283
Гривна потеряла 19 копеек.

МКГ*............6.9714............6.9254...........-0.66%

Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе начали движение вверх, постепенно ускоряясь. Примерно к 11 выросли на 10.5 копеек. К концу этого движения НБУ попытался притормозить рост продажей небольшой суммы. Это привело к небольшой паузе, но вскоре рост возобновился. К 11-40 выросли еще на 4.5 копейки и остановились. Есть подозрение, что тормозили об офер НБУ, но это не точно. К полудню на полкопейки отскочили.
В мире доллар колеблется на месте.
Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3550, что на 14.5 копеек выше открытия.

После полудня опустились на копейку, выросли на копейку и опустились на 3 копейки. После этого ушли на обед. После обеда плавно опустились на 1.5 копейки, развернулись, резко выросли на 2 копейки и взяли небольшую паузу.
Официальный курс встретили котировками 28.3100 - 28.3300, что на 15 копеек выше открытия.

После 15 резво выросли на 3 копейки и уперлись во все тот же забор регулятора, от которого уже отскакивали до полудня. НБУ после этого отскока все время продолжал стоять с офером выше рынка. Ушел он только в 15-30, после чего котировки выросли еще на 3 копейки. Последние 50 минут движений не было.
Закрыли сессию котировками 28.3700 - 28.3900. За день выросли на 22 копейки относительно открытия и на 26 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Дневной график:
Зображення
Сегодняшний рост не выглядит столь паническим, как в понедельник, по крайней мере в основное время торговой активности. Объемы умеренные. Влияние информационного поля, безусловно присутствует, но наложились и рыночные факторы. Покупатели, которые не повелись на панику в понедельник и выжидали максимального падения, после равновесной торговли в среду решились брать. Приближение выходного понедельника также способствовало этому решению. После того, как НБУ к 12 ликвидировал перекос, рынок уравновесился, о чем говорили вполне естественные мелкие колебания в разные стороны. И только после 15, когда серьезных игроков уже не осталось, эмоции взяли верх.

Этот день в истории:
2021 - 27.9038 (+7) +40
2020 - 24.4456 (-0) +386

2019 - 27.2479 (+8)
2018 - 26.9909 (+24)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  sequence написав:олбанский

Совершенно верно, причем произносить следует с ударением на О.
Только употребляется у нас это слово в неверном значении. Изначально так называли очень плохой английский. Происходит это название от города Albany (произносится Олбани) - столицы Штата Нью-Йорк.
:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Прораб написав:Це все теорія, практика свідчить про інше. Вчора було +8, третій день – теплий, сьогодні вже +10. Вранці поїхав у справах, ЦО гріло пристойно
не знаю , Львів останніх кілька днів догріваюсь кондиціонером, бо батереї ледь ледь теплі , благо загальнобудинковий лічильник тож сподіваюсь не переплачу за тепло
Востаннє редагувалось yama в Чет 17 лют, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:16

  Zebra написав:Витрачені великі кошти на перекидання військ, витрачаються кожен день на утримання поза місцями перебування додаткові мільярди рублів кожен день - просто так відведенням це не завершиться. Тільки бовдури-пацифісти цього не розуміють і марять курсами па25 та па26. Згадайте звоник коли МВФ терміново надав кредит, ще тоді можна було взяти по 26.хх. Хоча зимою снігу не випросиш у них.


Необязательно, что будут действия помимо политических игрищ.
РФ может тратить на маневры туда-сюда много - нефть дорогая и доходы позволяют, власть там не будет отвечать за растраты.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:36

Межбанк: какие психологические факторы давят на котировки

Ситуация на валютном рынке Украины начинает напоминать сюжет плохого фильма. В сегодняшнем поведении курса нет никаких намеков на экономику, но зато много психологических факторов, давящих на котировки.

Не успели выдохнуть январские скачки курса и бегство нерезидентов из ОВГЗ на новостях о возможной агрессии России против Украины, как прошла новая волна загона оленей в начале февраля на фоне даже указания «точных» дат вторжения. Только она закончилась на днях и курс начала возвращаться к более-менее реальным уровням — как сегодня новый виток негатива на фоне событий на Донбассе и новая попытка отдельных игроков погнать котировки вверх.

И надо признать — участники рынка снова наступают на те же грабли и снова начинают активно скупать «разогреваемую» валюту на страхах новой эскалации конфликта. Нам уже становится даже интересно сколько раз надо бизнесу и гражданам наступить на одни и те же грабли и получить курсовые проблемы, чтобы все-таки сделать выводы и уже не поддаваться на подобные уловки.

Стартовав с уровня 28,19/28,21 гривен, что было изначально на 4 копейки выше вчерашнего закрытия — к концу сессии курс доллара вырос до 28,37/28,39 гривен по Укрдилингу. А по Bloomberg последняя сделка прошла по 28,37 гривен за доллар.

Нацбанку пришлось сегодня активно поработать, чтобы хоть как-то успокоить рынок. В начале к 11 часам он продал $ 30 млн по 28,33 гривны, а затем стал на продажу по 28,35 гривен и продал $ 50 млн по 28,35 гривен в период до 15:30.

Эти интервенции регулятора частично сдерживали котировки и поэтому к 12 часам доллар находился в пределах 28,335/28,355 гривен, а к обеду даже замер на отметке 28,3050/28,325 до 14 часов.

Но после второго ухода Нацбанка с рынка и начала работы по доллару на ТОМе — спекулянты опять начали безнаказанно задирать котировки. И периодически котировки уходили на единичных сделках свыше уровня в 28,40−28,45 гривен. В итоге, сессия завершилась уровнем 28,37/28,39 гривен, но рынок опять начинает лихорадить на ровном месте. И к экономике это не имеет никакого отношения.

Главные события 17 февраля на валютном рынке:

Курс доллара за день вырос сразу на 18 копеек с утренних стартовых 28,19/28,21 гривны до 28,37/28,39 гривен к концу сессии.

Нацбанк сегодня дважды выходил с интервенциями и в начале продал $ 30 млн по 28,33 гривны, а затем долго стоял с продажей валюты по 28,35 гривен и продал еще $ 50 млн по этой цене.

Справочный курс доллара на 12:00 в четверг находился на отметке 28,283 гривны, а официальный курс на 18 февраля 2022 года установлен на уровне 28,30 гривен за доллар.

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1369/1,1370.

finance.ua/Новости/Валюта
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:38

БПЛА над нами минимум с марта 2021

  kbadoo написав:
  холява написав:
  amtrans написав:Все хоть слились то? И гривневый депозит надеюсь успели пополнить?
А то Дядя Сэм дурак не в курсе и со вчерашнего вечера гоняет Global Hawk почем зря над нами. Напомню час полета обходится в $31000.


Честно сказать ,он летает еще с воскресенья .

Иногда в Флай заглядываю .


Летать он начал регулярно еще с конца прошлого года и на флайтрадаре его вполне можно было понаблюдать

я ещё раньше за ним наблюдаю - как минимум с марта 2021 он регулярно курсирует, и всё лето летал.

Рубль подрос сегодня с утра и не спускается - тревожный знак.
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