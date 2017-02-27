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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лют, 2022 16:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
32/42
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:11
Итоги сессии
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.02.2022..........18.02.2022
дата розрахунку..............16.02.2022...........17.02.2022
Євро.................................31,932..................32,1969...+0.83%
Долар США......................28,0943................28,3...+0.73%
После полудня гривна потеряла еще почти 2 копейки.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.02.2022................28,283
Гривна потеряла 19 копеек.
МКГ*............6.9714............6.9254...........-0.66%
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе начали движение вверх, постепенно ускоряясь. Примерно к 11 выросли на 10.5 копеек. К концу этого движения НБУ попытался притормозить рост продажей небольшой суммы. Это привело к небольшой паузе, но вскоре рост возобновился. К 11-40 выросли еще на 4.5 копейки и остановились. Есть подозрение, что тормозили об офер НБУ, но это не точно. К полудню на полкопейки отскочили.
В мире доллар колеблется на месте.
Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3550, что на 14.5 копеек выше открытия.
После полудня опустились на копейку, выросли на копейку и опустились на 3 копейки. После этого ушли на обед. После обеда плавно опустились на 1.5 копейки, развернулись, резко выросли на 2 копейки и взяли небольшую паузу.
Официальный курс встретили котировками 28.3100 - 28.3300, что на 15 копеек выше открытия.
После 15 резво выросли на 3 копейки и уперлись во все тот же забор регулятора, от которого уже отскакивали до полудня. НБУ после этого отскока все время продолжал стоять с офером выше рынка. Ушел он только в 15-30, после чего котировки выросли еще на 3 копейки. Последние 50 минут движений не было.
Закрыли сессию котировками 28.3700 - 28.3900. За день выросли на 22 копейки относительно открытия и на 26 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Дневной график:
Сегодняшний рост не выглядит столь паническим, как в понедельник, по крайней мере в основное время торговой активности. Объемы умеренные. Влияние информационного поля, безусловно присутствует, но наложились и рыночные факторы. Покупатели, которые не повелись на панику в понедельник и выжидали максимального падения, после равновесной торговли в среду решились брать. Приближение выходного понедельника также способствовало этому решению. После того, как НБУ к 12 ликвидировал перекос, рынок уравновесился, о чем говорили вполне естественные мелкие колебания в разные стороны. И только после 15, когда серьезных игроков уже не осталось, эмоции взяли верх.
Этот день в истории:
2021 - 27.9038 (+7) +40
2020 - 24.4456 (-0) +386
2019 - 27.2479 (+8)
2018 - 26.9909 (+24)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Совершенно верно, причем произносить следует с ударением на О.
Только употребляется у нас это слово в неверном значении. Изначально так называли очень плохой английский. Происходит это название от города Albany (произносится Олбани) - столицы Штата Нью-Йорк.
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не знаю , Львів останніх кілька днів догріваюсь кондиціонером, бо батереї ледь ледь теплі , благо загальнобудинковий лічильник тож сподіваюсь не переплачу за тепло
Востаннє редагувалось yama в Чет 17 лют, 2022 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:36
Межбанк: какие психологические факторы давят на котировки
Ситуация на валютном рынке Украины начинает напоминать сюжет плохого фильма. В сегодняшнем поведении курса нет никаких намеков на экономику, но зато много психологических факторов, давящих на котировки.
Не успели выдохнуть январские скачки курса и бегство нерезидентов из ОВГЗ на новостях о возможной агрессии России против Украины, как прошла новая волна загона оленей в начале февраля на фоне даже указания «точных» дат вторжения. Только она закончилась на днях и курс начала возвращаться к более-менее реальным уровням — как сегодня новый виток негатива на фоне событий на Донбассе и новая попытка отдельных игроков погнать котировки вверх.
И надо признать — участники рынка снова наступают на те же грабли и снова начинают активно скупать «разогреваемую» валюту на страхах новой эскалации конфликта. Нам уже становится даже интересно сколько раз надо бизнесу и гражданам наступить на одни и те же грабли и получить курсовые проблемы, чтобы все-таки сделать выводы и уже не поддаваться на подобные уловки.
Стартовав с уровня 28,19/28,21 гривен, что было изначально на 4 копейки выше вчерашнего закрытия — к концу сессии курс доллара вырос до 28,37/28,39 гривен по Укрдилингу. А по Bloomberg последняя сделка прошла по 28,37 гривен за доллар.
Нацбанку пришлось сегодня активно поработать, чтобы хоть как-то успокоить рынок. В начале к 11 часам он продал $ 30 млн по 28,33 гривны, а затем стал на продажу по 28,35 гривен и продал $ 50 млн по 28,35 гривен в период до 15:30.
Эти интервенции регулятора частично сдерживали котировки и поэтому к 12 часам доллар находился в пределах 28,335/28,355 гривен, а к обеду даже замер на отметке 28,3050/28,325 до 14 часов.
Но после второго ухода Нацбанка с рынка и начала работы по доллару на ТОМе — спекулянты опять начали безнаказанно задирать котировки. И периодически котировки уходили на единичных сделках свыше уровня в 28,40−28,45 гривен. В итоге, сессия завершилась уровнем 28,37/28,39 гривен, но рынок опять начинает лихорадить на ровном месте. И к экономике это не имеет никакого отношения.
Главные события 17 февраля на валютном рынке:
Курс доллара за день вырос сразу на 18 копеек с утренних стартовых 28,19/28,21 гривны до 28,37/28,39 гривен к концу сессии.
Нацбанк сегодня дважды выходил с интервенциями и в начале продал $ 30 млн по 28,33 гривны, а затем долго стоял с продажей валюты по 28,35 гривен и продал еще $ 50 млн по этой цене.
Справочный курс доллара на 12:00 в четверг находился на отметке 28,283 гривны, а официальный курс на 18 февраля 2022 года установлен на уровне 28,30 гривен за доллар.
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1369/1,1370.
finance.ua/Новости/Валюта
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:38
БПЛА над нами минимум с марта 2021
я ещё раньше за ним наблюдаю - как минимум с марта 2021 он регулярно курсирует, и всё лето летал.
Рубль подрос сегодня с утра и не спускается - тревожный знак.
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:22
как именно наступают на грабли? купив по 28? по 27? или по 13? помоему все эти покупки уже окупились.
в отличии от деполюдей, зарядивших депо осенью и, а сейчас капают валидол, читают мантры на форуме.
Додано: Чет 17 лют, 2022 21:37
депо люди на 1.1.21 мали курс 28.27
сьогодні 28.3
за рік порахуєш скільки нащолкало
Додано: Чет 17 лют, 2022 21:48
Додано: Чет 17 лют, 2022 22:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Питали про посівну - вона вже почалася
Додано: Чет 17 лют, 2022 22:45
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