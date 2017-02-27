RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9240924192429243>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 301
Гривня
12%
36
Долар
59%
179
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:05

  flyman написав:за рік порахуєш скільки нащолкало

видимо имеется ввиду этой осенью - хорошо нащёлкало, токо в обратную сторону пока...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6694
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5730 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:12

  чик написав:
  flyman написав:за рік порахуєш скільки нащолкало

видимо имеется ввиду этой осенью - хорошо нащёлкало, токо в обратную сторону пока...

Найсумніше те, що "нащьолканоє" може "відщолкнутись" за пів-дня... Депо-люди мають стальні фаберже
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10070
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2650 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:25

  alex10 написав:
  чик написав:
  flyman написав:за рік порахуєш скільки нащолкало

видимо имеется ввиду этой осенью - хорошо нащёлкало, токо в обратную сторону пока...

Найсумніше те, що "нащьолканоє" може "відщолкнутись" за пів-дня... Депо-люди мають стальні фаберже

Найсумніше те, що при х3 рості курса долардепозит перелітає за буйки і віддають з Фонда банків-покійників папір із недостачею. Тому тримати під 2%..3% інвалюту в БСУ хіба із вандаловими яйками.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28279
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1395 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:29

  Denik написав:Питали про посівну - вона вже почалася

👍 :D - а в другій половині літа буде отак))

Все буде добре!©👍
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2763
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:34

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:Найсумніше те, що при х3 рості курса долардепозит перелітає за буйки і віддають з Фонда банків-покійників папір із недостачею. Тому тримати під 2%..3% інвалюту в БСУ хіба із вандаловими яйками

Тому, якщо велика сума в долярчиках, то треба тримати їх в бетоні ;)
.... - альтернативи бетону - немає!© :lol:

От де би мені так ще наросло в долярчиках, як в бетоні на котловані 35-40% річних?))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2763
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Из котлована дойти до оформленного права собственности тоже удается далеко не всем инвесторам, стоит и это учитывать)
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 643
З нами з: 26.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:От де би мені так ще наросло в долярчиках, як в бетоні на котловані 35-40% річних?))
Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6599
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1288 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:14

  Успіх написав:
  flyman написав:Найсумніше те, що при х3 рості курса долардепозит перелітає за буйки і віддають з Фонда банків-покійників папір із недостачею. Тому тримати під 2%..3% інвалюту в БСУ хіба із вандаловими яйками

Тому, якщо велика сума в долярчиках, то треба тримати їх в бетоні ;)
.... - альтернативи бетону - немає!© :lol:

От де би мені так ще наросло в долярчиках, як в бетоні на котловані 35-40% річних?))

А є розрахунки по дохідності по 35-40% річних з котловану? Ну приміром зараз купляєш котлован за 1500 дол/м2, через 3 роки продаєш за 4100 дол/м2?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5815
З нами з: 19.09.10
Подякував: 980 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:А є розрахунки по дохідності по 35-40% річних з котловану? Ну приміром зараз купляєш котлован за 1500 дол/м2, через 3 роки продаєш за 4100 дол/м2?

Ви до цих пір не зрозуміли рівень розумового розвитку цього "екземпляру"? :mrgreen:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5492
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6144 раз.
Подякували: 2730 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:31

  Василь-Рівне написав:
  BIGor написав:А є розрахунки по дохідності по 35-40% річних з котловану? Ну приміром зараз купляєш котлован за 1500 дол/м2, через 3 роки продаєш за 4100 дол/м2?

Ви до цих пір не зрозуміли рівень розумового розвитку цього "екземпляру"? :mrgreen:


на рівні котловану?

опт 28,25(30)/28,45(47)
prodigy
 
Повідомлень: 7222
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2964 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9240924192429243>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7966 19968743
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 09:26
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3002, 3003, 3004
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30037 20640396
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 22:19
Alex2007
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1413 6264512
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лют, 2022 14:31
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Львів (370)
18.02.2022 10:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.