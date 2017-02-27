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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:05
flyman написав:
за рік порахуєш скільки нащолкало
видимо имеется ввиду этой осенью - хорошо нащёлкало, токо в обратную сторону пока...
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:12
чик написав: flyman написав:
за рік порахуєш скільки нащолкало
видимо имеется ввиду этой осенью - хорошо нащёлкало, токо в обратную сторону пока...
Найсумніше те, що "нащьолканоє" може "відщолкнутись" за пів-дня... Депо-люди мають стальні фаберже
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alex10
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:25
alex10 написав: чик написав: flyman написав:
за рік порахуєш скільки нащолкало
видимо имеется ввиду этой осенью - хорошо нащёлкало, токо в обратную сторону пока...
Найсумніше те, що "нащьолканоє" може "відщолкнутись" за пів-дня... Депо-люди мають стальні фаберже
Найсумніше те, що при х3 рості курса долардепозит перелітає за буйки і віддають з Фонда банків-покійників папір із недостачею. Тому тримати під 2%..3% інвалюту в БСУ хіба із вандаловими яйками.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:29
Denik написав:
Питали про посівну - вона вже почалася
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- а в другій половині літа буде отак))
Все буде добре!©👍
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:34
flyman написав:
Найсумніше те, що при х3 рості курса долардепозит перелітає за буйки і віддають з Фонда банків-покійників папір із недостачею. Тому тримати
під 2%..3% інвалюту в БСУ хіба із вандаловими яйками
Тому, якщо велика сума в долярчиках, то треба тримати їх в бетоні
.... - альтернативи бетону - немає!©
От де би мені так ще наросло в долярчиках, як в бетоні на котловані 35-40% річних?))
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:57
Из котлована дойти до оформленного права собственности тоже удается далеко не всем инвесторам, стоит и это учитывать)
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:14
Успіх написав: flyman написав:
Найсумніше те, що при х3 рості курса долардепозит перелітає за буйки і віддають з Фонда банків-покійників папір із недостачею. Тому тримати
під 2%..3% інвалюту в БСУ хіба із вандаловими яйками
Тому, якщо велика сума в долярчиках, то треба тримати їх в бетоні
.... - альтернативи бетону - немає!©
От де би мені так ще наросло в долярчиках, як в бетоні на котловані 35-40% річних?))
А є розрахунки по дохідності по 35-40% річних з котловану? Ну приміром зараз купляєш котлован за 1500 дол/м2, через 3 роки продаєш за 4100 дол/м2?
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BIGor
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:28
BIGor написав:
А є розрахунки по дохідності по 35-40% річних з котловану? Ну приміром зараз купляєш котлован за 1500 дол/м2, через 3 роки продаєш за 4100 дол/м2?
Ви до цих пір не зрозуміли рівень розумового розвитку цього "екземпляру"?
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Василь-Рівне
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:31
Василь-Рівне написав: BIGor написав:
А є розрахунки по дохідності по 35-40% річних з котловану? Ну приміром зараз купляєш котлован за 1500 дол/м2, через 3 роки продаєш за 4100 дол/м2?
Ви до цих пір не зрозуміли рівень розумового розвитку цього "екземпляру"?
на рівні котловану?
опт 28,25(30)/28,45(47)
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