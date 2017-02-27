RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9240924192429243

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 301
Гривня
12%
36
Долар
59%
179
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:розрахунки по дохідності по 35-40% річних з котловану? Ну приміром зараз купляєш котлован за 1500 дол/м2, через 3 роки продаєш за 4100 дол/м2?
в смысле расчёты, для построения расчетов кто то должен прогарантировать цену 4100 через 3 года. Без этой гарантии можно и 80% годовых себе в хотелках насчитать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10890
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1896 раз.
Подякували: 2723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Прораб написав:треба відновлювати суднобудівні заводи

запізно

-немає замовлень на кораблі (навіть в Україні), скільки суден побудували Ахметов/Пінчук/Коломойша і тд? Нуль. Мій колишній штурман вже більше 10 років працює фрахтовим брокеров в компанії Ахметова (фрахтує судна для перевезення вантажів СКМ), власні судна-це майно яке дуже легко можно взяти під арешт(а навіщо цей додатковий ризик, якщо краще фрахтувати судно і не бути власником)

-немає коштів на ці проекти(тому що треба швидко вкрасти, як на великому крадівництві)

-немає в достатньої кількості кваліфай персоналу (да треба відновити ПТУ з підготовки кадрів, але начільні бази застаріли(з часу СРСР все обладнання, які вціліло, а решту розпродали), для навчання кадрів потрібен час (2 роки мінімум) і бажання молоді працювати руками на тільки в Тік-токі

в кассах банків почався маленький напряг з готівкою (може не було підкріплення готівкою вчора на тлі інформації про напад)-намагались отримати 2к доларів, але в касі було тільки 1к (50 і 20ми), це було після 16 і може готівка зранку була

отп 25/35(38)
prodigy
 
Повідомлень: 7222
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2964 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:07

Зп присело, 27/37 , вчера 30/40
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6769
З нами з: 20.11.08
Подякував: 120 раз.
Подякували: 1763 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9240924192429243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7966 19968773
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 09:26
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3002, 3003, 3004
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30037 20640433
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 22:19
Alex2007
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1413 6264512
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лют, 2022 14:31
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Львів (370)
18.02.2022 10:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.