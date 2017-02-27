в смысле расчёты, для построения расчетов кто то должен прогарантировать цену 4100 через 3 года. Без этой гарантии можно и 80% годовых себе в хотелках насчитать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в смысле расчёты, для построения расчетов кто то должен прогарантировать цену 4100 через 3 года. Без этой гарантии можно и 80% годовых себе в хотелках насчитать.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
запізно
-немає замовлень на кораблі (навіть в Україні), скільки суден побудували Ахметов/Пінчук/Коломойша і тд? Нуль. Мій колишній штурман вже більше 10 років працює фрахтовим брокеров в компанії Ахметова (фрахтує судна для перевезення вантажів СКМ), власні судна-це майно яке дуже легко можно взяти під арешт(а навіщо цей додатковий ризик, якщо краще фрахтувати судно і не бути власником)
-немає коштів на ці проекти(тому що треба швидко вкрасти, як на великому крадівництві)
-немає в достатньої кількості кваліфай персоналу (да треба відновити ПТУ з підготовки кадрів, але начільні бази застаріли(з часу СРСР все обладнання, які вціліло, а решту розпродали), для навчання кадрів потрібен час (2 роки мінімум) і бажання молоді працювати руками на тільки в Тік-токі
в кассах банків почався маленький напряг з готівкою (може не було підкріплення готівкою вчора на тлі інформації про напад)-намагались отримати 2к доларів, але в касі було тільки 1к (50 і 20ми), це було після 16 і може готівка зранку була
отп 25/35(38)
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