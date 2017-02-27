Найсумніше те, що при х3 рості курса долардепозит перелітає за буйки і віддають з Фонда банків-покійників папір із недостачею. Тому тримати під 2%..3% інвалюту в БСУ хіба із вандаловими яйками.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:25
Найсумніше те, що при х3 рості курса долардепозит перелітає за буйки і віддають з Фонда банків-покійників папір із недостачею. Тому тримати під 2%..3% інвалюту в БСУ хіба із вандаловими яйками.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
запізно
-немає замовлень на кораблі (навіть в Україні), скільки суден побудували Ахметов/Пінчук/Коломойша і тд? Нуль. Мій колишній штурман вже більше 10 років працює фрахтовим брокеров в компанії Ахметова (фрахтує судна для перевезення вантажів СКМ), власні судна-це майно яке дуже легко можно взяти під арешт(а навіщо цей додатковий ризик, якщо краще фрахтувати судно і не бути власником)
-немає коштів на ці проекти(тому що треба швидко вкрасти, як на великому крадівництві)
-немає в достатньої кількості кваліфай персоналу (да треба відновити ПТУ з підготовки кадрів, але начільні бази застаріли(з часу СРСР все обладнання, які вціліло, а решту розпродали), для навчання кадрів потрібен час (2 роки мінімум) і бажання молоді працювати руками на тільки в Тік-токі
в кассах банків почався маленький напряг з готівкою (може не було підкріплення готівкою вчора на тлі інформації про напад)-намагались отримати 2к доларів, але в касі було тільки 1к (50 і 20ми), це було після 16 і може готівка зранку була
отп 25/35(38)
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:20
Везёт вам в Одессе, я в Кропивницком с понедельника не могу трешку долларов забрать в ТАСе купленные онлайн//)
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-By может выделить Украине транш кредитную 700 млн долларов. Миссия МВФ ожидается в ближайшее время.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Раде.
Как отметил Марченко, Украина выполняет условия и структурные маяки по программе с МВФ, что приближает миссию фонда и пересмотр программы.
«По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе на 700 млн долларов. Срок программы завершается в июне 2022 года. И по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно 1,5 млрд долларов», — сказал он.
Марченко также сообщил, что надеется получить первый безусловный транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС в конце марта — начале апреля 2022 года. Второй транш Украина получит после выполнения ряда мер по структурным реформам.
Кроме того, США предоставят Украине гарантию для выпуска еврооблигаций на 1 млрд долларов, напомнил Марченко.
https://news.finance.ua/ru/news/-/50900 ... n-dollarov
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Межбанк: рынок снова будет штормить
В пятницу на валютном рынке опять наступает момент истины.
Либо граждане и бизнес опять начинают нервничать и активно скупать валюту, что приведет к новому росту курса и необходимости массированного тушения валютных пожаров Нацбанком – он уже вчера продал $80 млн для устранения перекосов спроса и предложения.
Либо все же население и крупные игроки межбанка успокаиваются и перестают реагировать на очередной информационный негативный фон по ситуации на Донбассе. В этом случае, после изначальных спекулятивных попыток качнуть курс – к середине сессии межбанк успокаивается и все входит в обычное деловое русло.
Не забываем, что в понедельник в США День президентов и многие украинские клиенты либо постараются закрыть все свои сделки по доллару сегодня до обеда, либо уже перенесут их сразу на следующий вторник, чтобы не работать 21 февраля на ТОМе.
Кроме этого, сегодня пик бюджетных платежей у клиентов и это частично добавит статистики торгов, а с другой стороны увеличит активность экспортеров по продаже валюты, что поддержит нацвалюту на межбанке.
Finance.ua прогнозирует сегодня активные попытки “разогреть” курс в первой половине дня. Как и вчера – в зависимости от того, как будут развиваться события на межбанке в первой половине дня и от того “поведутся” ли на попытки вздернуть курс крупные покупатели – и будет зависеть сегодняшний сценарий торгов. По нашим данным, к сожалению, часть покупателей морально готовы к повышению котировок и могут стать легкой добычей спекулянтов.
Нацбанку снова придется тушить курсовые пожары и выходить на торги с интервенциями. В пятницу по нашим расчетам объемы операций будут находиться в пределах 410-630 сделок при общей сумме в пределах до $180-230 млн.
https://news.finance.ua/ru/news/-/50900 ... t-shtormit
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