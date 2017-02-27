Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:20

Межбанк: рынок снова будет штормитьВ пятницу на валютном рынке опять наступает момент истины.Либо граждане и бизнес опять начинают нервничать и активно скупать валюту, что приведет к новому росту курса и необходимости массированного тушения валютных пожаров Нацбанком – он уже вчера продал $80 млн для устранения перекосов спроса и предложения.Либо все же население и крупные игроки межбанка успокаиваются и перестают реагировать на очередной информационный негативный фон по ситуации на Донбассе. В этом случае, после изначальных спекулятивных попыток качнуть курс – к середине сессии межбанк успокаивается и все входит в обычное деловое русло.Не забываем, что в понедельник в США День президентов и многие украинские клиенты либо постараются закрыть все свои сделки по доллару сегодня до обеда, либо уже перенесут их сразу на следующий вторник, чтобы не работать 21 февраля на ТОМе.Кроме этого, сегодня пик бюджетных платежей у клиентов и это частично добавит статистики торгов, а с другой стороны увеличит активность экспортеров по продаже валюты, что поддержит нацвалюту на межбанке.Finance.ua прогнозирует сегодня активные попытки “разогреть” курс в первой половине дня. Как и вчера – в зависимости от того, как будут развиваться события на межбанке в первой половине дня и от того “поведутся” ли на попытки вздернуть курс крупные покупатели – и будет зависеть сегодняшний сценарий торгов. По нашим данным, к сожалению, часть покупателей морально готовы к повышению котировок и могут стать легкой добычей спекулянтов.Нацбанку снова придется тушить курсовые пожары и выходить на торги с интервенциями. В пятницу по нашим расчетам объемы операций будут находиться в пределах 410-630 сделок при общей сумме в пределах до $180-230 млн.