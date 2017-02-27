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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9240924192429243

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
Гривня
12%
36
Долар
60%
180
Євро
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Інші валюти
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2
Крипта
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.02.2022...................28,344
Гривна потеряла почти 4.5 копейки.

МКГ*............6.9254............6.9059...........-0.28%

Несмотря на сохранение информационных поводов, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечерний панический подскок. После утреннего кофе стали медленно расти и почти за час прибавили 3 копейки. После этого развернулись и столь же неспешно опустились на 1.5 копейки. Паника паникой, а налоги надо платить по расписанию. Впрочем, т.к. платить нужно уже сегодня, во второй половине дня этот фактор должен ослабнуть. Незадолго до 12 опять развернулись и выросли на полкопейки. Объемы умеренные.
В мире доллар немного опустился, но столь незначительно, что можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 28.3400 - 28.3600, что на 2 копейки выше открытия.

НБУ вчера продал на МБ 80 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Уменьшение объема суточных сертификатов и скромные расходы казначейства были почти полностью компенсированы внушительным объемом обналичивания и интервенцией НБУ.

Как было заметно в ходе торгов, в среду объем МБ уменьшился с 759 до весьма скромным по нынешним временам 574 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также упали, спрос нарастил отрыв от предложения за счет роста объема форвардных покупок.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коротше, топчемось на місці.

Маякнети, як вже хоч на 20коп. впаде курс))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:55

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 28.20-28.33. 32.00-32.18
витя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

трудно сказать что происходит, но спроса на наличном, люди говорят, нет. я думал паника будет до 20-го :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:40

  clash написав:трудно сказать что происходит, но спроса на наличном, люди говорят, нет. я думал паника будет до 20-го :lol: :lol: :lol:

Так сірники/цукор/тушонку - за гривню продають! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:48

людей нет, денег на покупку доллара нет - вот и паники нет. Тем кто остались тот Путин уже до лампочки.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:16

  Grand Touring написав:людей нет, денег на покупку доллара нет - вот и паники нет. Тем кто остались тот Путин уже до лампочки.

:idea: :D
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

чьо зі форумом? чьо на міжбанку - рокета?
change_pm
 
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