Несмотря на сохранение информационных поводов, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечерний панический подскок. После утреннего кофе стали медленно расти и почти за час прибавили 3 копейки. После этого развернулись и столь же неспешно опустились на 1.5 копейки. Паника паникой, а налоги надо платить по расписанию. Впрочем, т.к. платить нужно уже сегодня, во второй половине дня этот фактор должен ослабнуть. Незадолго до 12 опять развернулись и выросли на полкопейки. Объемы умеренные. В мире доллар немного опустился, но столь незначительно, что можно говорить о стабильности. Справочный курс встретили котировками 28.3400 - 28.3600, что на 2 копейки выше открытия.
НБУ вчера продал на МБ 80 млн. Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Уменьшение объема суточных сертификатов и скромные расходы казначейства были почти полностью компенсированы внушительным объемом обналичивания и интервенцией НБУ.
Как было заметно в ходе торгов, в среду объем МБ уменьшился с 759 до весьма скромным по нынешним временам 574 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также упали, спрос нарастил отрыв от предложения за счет роста объема форвардных покупок.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.