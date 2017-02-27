Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:29

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

18.02.2022...................28,344

Гривна потеряла почти 4.5 копейки.



МКГ*............6.9254............6.9059...........-0.28%



Несмотря на сохранение информационных поводов, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечерний панический подскок. После утреннего кофе стали медленно расти и почти за час прибавили 3 копейки. После этого развернулись и столь же неспешно опустились на 1.5 копейки. Паника паникой, а налоги надо платить по расписанию. Впрочем, т.к. платить нужно уже сегодня, во второй половине дня этот фактор должен ослабнуть. Незадолго до 12 опять развернулись и выросли на полкопейки. Объемы умеренные.

В мире доллар немного опустился, но столь незначительно, что можно говорить о стабильности.

Справочный курс встретили котировками 28.3400 - 28.3600, что на 2 копейки выше открытия.



НБУ вчера продал на МБ 80 млн.

Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Уменьшение объема суточных сертификатов и скромные расходы казначейства были почти полностью компенсированы внушительным объемом обналичивания и интервенцией НБУ.



Как было заметно в ходе торгов, в среду объем МБ уменьшился с 759 до весьма скромным по нынешним временам 574 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также упали, спрос нарастил отрыв от предложения за счет роста объема форвардных покупок.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.