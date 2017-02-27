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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:21
GDV29 написав: change_pm написав:
чьо зі форумом? чьо на міжбанку - рокета?
Яка рокета?!
+-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако
это НБУ делает или оно само?
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clash
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:24
clash написав: GDV29 написав: change_pm написав:
чьо зі форумом? чьо на міжбанку - рокета?
Яка рокета?!
+-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако
это НБУ делает или оно само?
само
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G_Bond
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:24
clash написав: GDV29 написав: change_pm написав:
чьо зі форумом? чьо на міжбанку - рокета?
Яка рокета?!
+-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако
это НБУ делает или оно само?
Нацбанка сегодня на рынке нет.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:40
Заметно, что нет: уже 28,40...
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asti
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:51
asti написав:
Заметно, что нет: уже 28,40...
Это на Инвестинге. На межбанке 28.3650/28.3850 на 15:50.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:56
Grand Touring написав:
людей нет, денег на покупку доллара нет
То з цього тоді як у вас виходить "пожвавлення торгівлі"?(недавно ви писали про це)
Хто і за що купує ваш товар?
І, взагалі, - лютий місяць - яка нах торгівля в найглухішому місяці року?
А тим часом, банк 🦁 показує таке 28/36
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:05
G_Bond написав: clash написав: GDV29 написав:
Яка рокета?!
+-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако
это НБУ делает или оно само?
само
Нужно быть точнее в формулировках , если туди-сюди и само , то это не боковичок , а онанизм.
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Гурман
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:15
Гурман написав: G_Bond написав: clash написав:
это НБУ делает или оно само?
само
Нужно быть точнее в формулировках , если туди-сюди и само , то это не боковичок , а онанизм.
туда -сюда, обратно... о! как пріятно!
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