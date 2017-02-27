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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9241924292439244

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
Гривня
12%
36
Долар
60%
180
Євро
5%
16
Інші валюти
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Крипта
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Нерухомість
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Ваш варіант
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Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:21

  GDV29 написав:
  change_pm написав:чьо зі форумом? чьо на міжбанку - рокета?

Яка рокета?! :mrgreen: +-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако

это НБУ делает или оно само?
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:24

  clash написав:
  GDV29 написав:
  change_pm написав:чьо зі форумом? чьо на міжбанку - рокета?

Яка рокета?! :mrgreen: +-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако

это НБУ делает или оно само?


само
G_Bond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:24

  clash написав:
  GDV29 написав:
  change_pm написав:чьо зі форумом? чьо на міжбанку - рокета?

Яка рокета?! :mrgreen: +-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако

это НБУ делает или оно само?

Нацбанка сегодня на рынке нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:40

Заметно, что нет: уже 28,40...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:51

  asti написав:Заметно, что нет: уже 28,40...

Это на Инвестинге. На межбанке 28.3650/28.3850 на 15:50.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:56

За крок до перевороту думок©

  Grand Touring написав:людей нет, денег на покупку доллара нет

То з цього тоді як у вас виходить "пожвавлення торгівлі"?(недавно ви писали про це)
Хто і за що купує ваш товар? :shock:

І, взагалі, - лютий місяць - яка нах торгівля в найглухішому місяці року? :shock: :mrgreen:

А тим часом, банк 🦁 показує таке 28/36
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:05

  G_Bond написав:
  clash написав:
  GDV29 написав:Яка рокета?! :mrgreen: +-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако

это НБУ делает или оно само?


само

Нужно быть точнее в формулировках , если туди-сюди и само , то это не боковичок , а онанизм.
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:15

  Гурман написав:
  G_Bond написав:
  clash написав:это НБУ делает или оно само?


само

Нужно быть точнее в формулировках , если туди-сюди и само , то это не боковичок , а онанизм.

туда -сюда, обратно... о! как пріятно!
flyman
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