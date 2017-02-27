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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
Гривня
12%
36
Долар
60%
180
Євро
5%
16
Інші валюти
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Крипта
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Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:21

  GDV29 написав:
  change_pm написав:чьо зі форумом? чьо на міжбанку - рокета?

Яка рокета?! :mrgreen: +-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако

это НБУ делает или оно само?
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:24

  clash написав:
  GDV29 написав:
  change_pm написав:чьо зі форумом? чьо на міжбанку - рокета?

Яка рокета?! :mrgreen: +-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако

это НБУ делает или оно само?


само
G_Bond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:24

  clash написав:
  GDV29 написав:
  change_pm написав:чьо зі форумом? чьо на міжбанку - рокета?

Яка рокета?! :mrgreen: +-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако

это НБУ делает или оно само?

Нацбанка сегодня на рынке нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:40

Заметно, что нет: уже 28,40...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:51

  asti написав:Заметно, что нет: уже 28,40...

Это на Инвестинге. На межбанке 28.3650/28.3850 на 15:50.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:56

За крок до перевороту думок©

А тим часом, банк 🦁 показує таке 28/36
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:05

  G_Bond написав:
  clash написав:
  GDV29 написав:Яка рокета?! :mrgreen: +-5 копiйок туди-сюди...Боковичок, однако

это НБУ делает или оно само?


само

Нужно быть точнее в формулировках , если туди-сюди и само , то это не боковичок
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тепер підійшли до найцікавішого.
Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року.
До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу"
https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/
Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35.
https://agsi.gie.eu/#/
До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021).
В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине.
Тому курс євріка піде до парітету.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:16

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.02.2022..........21.02.2022
дата розрахунку..............17.02.2022...........18.02.2022
Євро.................................32,1969................32,196...-0.003%
Долар США......................28,3......................28,3428...+0.15%
После полудня курс практически не изменился.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.02.2022...................28,344
Гривна потеряла почти 4.5 копейки.

МКГ*............6.9254............6.9059...........-0.28%

Несмотря на сохранение информационных поводов, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечерний панический подскок. После утреннего кофе стали медленно расти и почти за час прибавили 3 копейки. После этого развернулись и столь же неспешно опустились на 1.5 копейки. Паника паникой, а налоги надо платить по расписанию. Впрочем, т.к. платить нужно уже сегодня, во второй половине дня этот фактор должен ослабнуть. Незадолго до 12 опять развернулись и выросли на полкопейки. Объемы умеренные.
В мире доллар немного опустился, но столь незначительно, что можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 28.3400 - 28.3600, что на 2 копейки выше открытия.

В пятницу после обеда, когда основную часть сессии уже можно было считать завершенной, на рынке возобладало желание провести неспокойные выходные в старом добром долларе. Котировки начали рост, ускоряясь по мере приближения к фактическому окончанию сессии. До 15 выросли на 2.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 28.3500 - 28.3700, что на 3 копейки выше открытия.

Потом насупило недолгое затишье, за следующие полчаса выросли всего на полкопейки. После 15-30 Рыжик закинул котировки вверх на 5.5 копеек. Перед самым закрытием добавили еще полкопейки.
Закрыли сессию котировками 28.4150 - 28.4350. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

В мире доллар немного подрос.

Дневной график:
Зображення
Сценарий сегодняшней сессии очень похож на вчерашний: равновесная торговля с 11 до 13 и преобладание эмоций после обеда.

Этот день в истории:
2021 - 27.8461 (-6) +50
2020 - 24.4431 (-0) +390

2019 - 27.1859 (-6)
2018 - 26.9909 (+24)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:38

  Denik написав:..
[b]В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. ..

вы че, прикалываетесь? 50-100 ярдов евро растянутые на год для консолидированного бюджета ЕС это расходы на спички. У них размер трансферов для "нищебродов" в их составе куда выше. Одной только Польше 15ярдов в год перепадает
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