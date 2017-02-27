это НБУ делает или оно само?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:21
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:24
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:24
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:51
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:56
За крок до перевороту думок©
А тим часом, банк 🦁 показує таке 28/36
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:05
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тепер підійшли до найцікавішого.
Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року.
До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу"
Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35.
До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021).
В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине.
Тому курс євріка піде до парітету.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:16
Итоги сессии
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.02.2022..........21.02.2022
дата розрахунку..............17.02.2022...........18.02.2022
Євро.................................32,1969................32,196...-0.003%
Долар США......................28,3......................28,3428...+0.15%
После полудня курс практически не изменился.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.02.2022...................28,344
Гривна потеряла почти 4.5 копейки.
МКГ*............6.9254............6.9059...........-0.28%
Несмотря на сохранение информационных поводов, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечерний панический подскок. После утреннего кофе стали медленно расти и почти за час прибавили 3 копейки. После этого развернулись и столь же неспешно опустились на 1.5 копейки. Паника паникой, а налоги надо платить по расписанию. Впрочем, т.к. платить нужно уже сегодня, во второй половине дня этот фактор должен ослабнуть. Незадолго до 12 опять развернулись и выросли на полкопейки. Объемы умеренные.
В мире доллар немного опустился, но столь незначительно, что можно говорить о стабильности.
Справочный курс встретили котировками 28.3400 - 28.3600, что на 2 копейки выше открытия.
В пятницу после обеда, когда основную часть сессии уже можно было считать завершенной, на рынке возобладало желание провести неспокойные выходные в старом добром долларе. Котировки начали рост, ускоряясь по мере приближения к фактическому окончанию сессии. До 15 выросли на 2.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 28.3500 - 28.3700, что на 3 копейки выше открытия.
Потом насупило недолгое затишье, за следующие полчаса выросли всего на полкопейки. После 15-30 Рыжик закинул котировки вверх на 5.5 копеек. Перед самым закрытием добавили еще полкопейки.
Закрыли сессию котировками 28.4150 - 28.4350. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
В мире доллар немного подрос.
Дневной график:
Сценарий сегодняшней сессии очень похож на вчерашний: равновесная торговля с 11 до 13 и преобладание эмоций после обеда.
Этот день в истории:
2021 - 27.8461 (-6) +50
2020 - 24.4431 (-0) +390
2019 - 27.1859 (-6)
2018 - 26.9909 (+24)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:38
вы че, прикалываетесь? 50-100 ярдов евро растянутые на год для консолидированного бюджета ЕС это расходы на спички. У них размер трансферов для "нищебродов" в их составе куда выше. Одной только Польше 15ярдов в год перепадает
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