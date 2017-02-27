Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:16

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............18.02.2022..........21.02.2022дата розрахунку..............17.02.2022...........18.02.2022Євро.................................32,1969................32,196...-0.003%Долар США......................28,3.........................+0.15%После полудня курс практически не изменился.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0018.02.2022...................Гривна потеряла почти 4.5 копейки.МКГ*............6.9254............6.9059...........Несмотря на сохранение информационных поводов, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечерний панический подскок. После утреннего кофе стали медленно расти и почти за час прибавили 3 копейки. После этого развернулись и столь же неспешно опустились на 1.5 копейки. Паника паникой, а налоги надо платить по расписанию. Впрочем, т.к. платить нужно уже сегодня, во второй половине дня этот фактор должен ослабнуть. Незадолго до 12 опять развернулись и выросли на полкопейки. Объемы умеренные.В мире доллар немного опустился, но столь незначительно, что можно говорить о стабильности.Справочный курс встретили котировками 28.3400 - 28.3600, что на 2 копейки выше открытия.В пятницу после обеда, когда основную часть сессии уже можно было считать завершенной, на рынке возобладало желание провести неспокойные выходные в старом добром долларе. Котировки начали рост, ускоряясь по мере приближения к фактическому окончанию сессии. До 15 выросли на 2.5 копейки.Официальный курс встретили котировками 28.3500 - 28.3700, что на 3 копейки выше открытия.Потом насупило недолгое затишье, за следующие полчаса выросли всего на полкопейки. После 15-30 Рыжик закинул котировки вверх на 5.5 копеек. Перед самым закрытием добавили еще полкопейки.Закрыли сессию котировками 28.4150 - 28.4350. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.В мире доллар немного подрос.Дневной график:Сценарий сегодняшней сессии очень похож на вчерашний: равновесная торговля с 11 до 13 и преобладание эмоций после обеда.Этот день в истории:2021 - 27.8461 (-6) +502020 - 24.4431 (-0) +3902019 - 27.1859 (-6)2018 - 26.9909 (+24)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.