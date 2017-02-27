RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9242924392449245

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
Гривня
12%
36
Долар
60%
180
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:42

Результаты интервенций

За прошедшую неделю 14-18.02.2022 НБУ продал на МБ $503 млн. Из них:
- выбором лучшей цены - 393;
- по единому курсу - 110.
Купил $50 млн. Все по единому курсу.

По дням:
- понедельник - продажа - 377;
- вторник - покупка - 50;
- среда - 0;
- четверг - продажа - 80;
- пятница - продажа - 46.

Сегодня НБУ удалось провести по-настоящему тайную интервенцию. Участниками рынка он замечен не был. Подозреваю, что он боролся с Рыжиком около 16, когда участников на МБ уже почти не было. Нечасто Рыжик удостаивается такой чести.
На прошлые дни раскидать 46 млн. не получится - там была и информация от НБУ, и с анализом ликвидности все сошлось.

Чистая продажа с начала года составила $1407.3 млн.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6382
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 16136 раз.
 
Профіль
40
20
28
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:51

Зображення
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3383 раз.
Подякували: 5600 раз.
 
Профіль
36
19
37
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:55

  Сибарит написав:Подозреваю, что он боролся с Рыжиком около 16, когда участников на МБ уже почти не было. Нечасто Рыжик удостаивается такой чести.

Схоже, стрибнула руда істота на новинах про "евакуацію" (про яку власне в ростовській області, куди начебто евакуюють, не чули).
centurionus
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 07.10.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:10

И, впечатление, что НБУ боролся с рыжиком до самого конца, так как в процессе часто были ровные цифры - 28.4000, 28.4200.
Банки онлайн подняли курсы продажи и покупки.
Обменка Мани24 подняла курсы с дневных 28.30 - 28.45 до 28.40 - 28.65.
У меня пока все.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 30.12.19
Подякував: 65 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9242924392449245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3003, 3004, 3005
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30044 20657626
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 17:05
dimazah30
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1416 6271083
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:02
Цитрин
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7966 19988068
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 09:26
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.