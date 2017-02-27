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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:42
За прошедшую неделю 14-18.02.2022 НБУ продал на МБ $503 млн. Из них:
- выбором лучшей цены - 393;
- по единому курсу - 110.
Купил $50 млн. Все по единому курсу.
По дням:
- понедельник - продажа - 377;
- вторник - покупка - 50;
- среда - 0;
- четверг - продажа - 80;
- пятница - продажа - 46.
Сегодня НБУ удалось провести по-настоящему тайную интервенцию. Участниками рынка он замечен не был. Подозреваю, что он боролся с Рыжиком около 16, когда участников на МБ уже почти не было. Нечасто Рыжик удостаивается такой чести.
На прошлые дни раскидать 46 млн. не получится - там была и информация от НБУ, и с анализом ликвидности все сошлось.
Чистая продажа с начала года составила $1407.3 млн.
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Сибарит
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:51
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:55
Сибарит написав:
Подозреваю, что он боролся с Рыжиком около 16, когда участников на МБ уже почти не было. Нечасто Рыжик удостаивается такой чести.
Схоже, стрибнула руда істота на новинах про "евакуацію" (про яку власне в ростовській області, куди начебто евакуюють, не чули).
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centurionus
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:10
И, впечатление, что НБУ боролся с рыжиком до самого конца, так как в процессе часто были ровные цифры - 28.4000, 28.4200.
Банки онлайн подняли курсы продажи и покупки.
Обменка Мани24 подняла курсы с дневных 28.30 - 28.45 до 28.40 - 28.65.
У меня пока все.
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kluychkooleg
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