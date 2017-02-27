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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:20

Межбанк: что происходило с курсом доллара

Ситуация на валютном рынке в пятницу была более спокойной, чем ожидалось. В первой половине дня клиенты спешили закрыть свои сделки по доллару в преддверии выходного понедельника в США (День президентов). Поэтому уже к обеду по Bloomberg было уже зарегистрировано сделок на сумму более $ 143 млн.

После обеда активность на межбанке стала стихать и к моменту перехода торгов по доллару на поставку валюты на условиях ТОМ на рынке в основном остались одни спекулянты. На небольших суммах они быстро растянули спред по курсу и котировки выросли.

Стартовал межбанк с уровня 28,32/28,34 гривен, что было изначально на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. И к концу сессии курс доллара вырос до 28,415/28,435 гривен по Укрдилингу. А по Bloomberg последняя сделка прошла по 28,42 гривны за доллар.

Нацбанку не пришлось сегодня выходить на рынок. Спрос и предложение с небольшими ситуативными перекосами в целом всю активную фазу торгов были почти уравновешены.

К 11 часам котировки находились в пределах 28,345/28,365 гривен, а затем до 15 часов были в пределах узкого коридора 28,325−28,34/28,345−28,365 гривен. После 15 часов, на пустеющем рынке спекулянты подтянули курс до 28,365/28,385 гривен к 16:00 и до 28,415/28,435 к концу сессии.

Главные события 18 февраля на валютном рынке:

Курс доллара за день вырос на 9,5 копеек с утренних стартовых 28,32/28,34 гривны до 28,415/28,435 гривен к концу сессии.

Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,344 гривны, а официальный курс на 21 февраля 2022 года установлен на уровне 28,3428 гривен за доллар.

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1339/1,1341.

finance.ua/Новости/Валюта
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:29

  Сибарит написав:- четверг - продажа - 80;
- пятница - продажа - 46.



Это был четверговый том
G_Bond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  G_Bond написав:Это был четверговый том

Вчера повод выходить ТОМом просматривался значительно менее явно, чем сегодня.
Но спорить я не буду. Проверим в понедельник по анализу ликвидности - четверговый ТОМ там должен быть виден, а сегодняшний - нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:37

  Сибарит написав:
Сегодня НБУ удалось провести по-настоящему тайную интервенцию. Участниками рынка он замечен не был. Подозреваю, что он боролся с Рыжиком около 16, когда участников на МБ уже почти не было. Нечасто Рыжик удостаивается такой чести.
На прошлые дни раскидать 46 млн. не получится - там была и информация от НБУ, и с анализом ликвидности все сошлось.

Чистая продажа с начала года составила $1407.3 млн.

Друже Сибарит, 46 млн, которые пришлись "на сегодня" - это вчерашние активные продажи ТОМом. К сожалению, был занят и комментировать не мог.
Сегодня Нацбанка на рынке действительно не было.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:40

Министр﻿ финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил, что международные партнеры выдел﻿ят Украине макрофинансовую помощь на почти 7,5 млрд долл﻿аров.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:45

  Сибарит написав:
  G_Bond написав:Вчера повод выходить ТОМом просматривался значительно менее явно, чем сегодня.


Сегодня том длинный (понедельник - выходной в пупземелье). Поэтому 3 дня = + 3 копейки к тоду
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:48

  G_Bond написав:
  Сибарит написав:
  G_Bond написав:Вчера повод выходить ТОМом просматривался значительно менее явно, чем сегодня.


Сегодня том длинный (понедельник - выходной в пупземелье). Поэтому 3 дня = + 3 копейки к тоду

Совершенно верно, коллега!
И хоть сегодня сделки ТОМом все равно были, но сегодня он длинный, поэтому сегодня точно в этой интервенции смысла не было...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А почему не видно уже с неделю победных реляций- "Сдал по 28.2",сдал по 28. Откупать по чем собираетесь,господа гореспекулянты?? Или расклад с войсками и этой всей нервотрепкой с Зомбилэндом в Ваши планы тогда не входил??Каково теперь в гривне сидеть??? Кто сколько памперсов поменял,признаетесь....хотя,сомневаюсь.Завтра пару ракет упадет и курс будет минимум 30.Как можно сейчас спекулировать на таком рынке??? Вот уже два месяца интересует этот вопрос,глядя как много жадных и недальновидных людей на этой ветке...азарт-это плохо.
Востаннє редагувалось osafly в П'ят 18 лют, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:03

  Denik написав:Тепер підійшли до найцікавішого.
Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року.
До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу"
https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/
Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35.
https://agsi.gie.eu/#/
До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021).
В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине.
Тому курс євріка піде до парітету.

Цікава стаття про датацентри.
Там ще океан збираються гріти.
https://dou.ua/forums/topic/36564/

Дублін, наприклад, набув статусу основного центру обробки даних у Європі. Дата-центри наразі споживають близько 11% потужності електромереж Ірландії.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:07

  Striker написав:Зображення

гасять ОВДП, а тут писали "боргова піраміда"
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