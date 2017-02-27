Ситуация на валютном рынке в пятницу была более спокойной, чем ожидалось. В первой половине дня клиенты спешили закрыть свои сделки по доллару в преддверии выходного понедельника в США (День президентов). Поэтому уже к обеду по Bloomberg было уже зарегистрировано сделок на сумму более $ 143 млн.
После обеда активность на межбанке стала стихать и к моменту перехода торгов по доллару на поставку валюты на условиях ТОМ на рынке в основном остались одни спекулянты. На небольших суммах они быстро растянули спред по курсу и котировки выросли.
Стартовал межбанк с уровня 28,32/28,34 гривен, что было изначально на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. И к концу сессии курс доллара вырос до 28,415/28,435 гривен по Укрдилингу. А по Bloomberg последняя сделка прошла по 28,42 гривны за доллар.
Нацбанку не пришлось сегодня выходить на рынок. Спрос и предложение с небольшими ситуативными перекосами в целом всю активную фазу торгов были почти уравновешены.
К 11 часам котировки находились в пределах 28,345/28,365 гривен, а затем до 15 часов были в пределах узкого коридора 28,325−28,34/28,345−28,365 гривен. После 15 часов, на пустеющем рынке спекулянты подтянули курс до 28,365/28,385 гривен к 16:00 и до 28,415/28,435 к концу сессии.
Главные события 18 февраля на валютном рынке:
Курс доллара за день вырос на 9,5 копеек с утренних стартовых 28,32/28,34 гривны до 28,415/28,435 гривен к концу сессии.
Нацбанк не выходил сегодня на рынок.
Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,344 гривны, а официальный курс на 21 февраля 2022 года установлен на уровне 28,3428 гривен за доллар.
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1339/1,1341.
Вчера повод выходить ТОМом просматривался значительно менее явно, чем сегодня. Но спорить я не буду. Проверим в понедельник по анализу ликвидности - четверговый ТОМ там должен быть виден, а сегодняшний - нет.
Сибарит написав: Сегодня НБУ удалось провести по-настоящему тайную интервенцию. Участниками рынка он замечен не был. Подозреваю, что он боролся с Рыжиком около 16, когда участников на МБ уже почти не было. Нечасто Рыжик удостаивается такой чести. На прошлые дни раскидать 46 млн. не получится - там была и информация от НБУ, и с анализом ликвидности все сошлось.
Чистая продажа с начала года составила $1407.3 млн.
Друже Сибарит, 46 млн, которые пришлись "на сегодня" - это вчерашние активные продажи ТОМом. К сожалению, был занят и комментировать не мог. Сегодня Нацбанка на рынке действительно не было.
А почему не видно уже с неделю победных реляций- "Сдал по 28.2",сдал по 28. Откупать по чем собираетесь,господа гореспекулянты?? Или расклад с войсками и этой всей нервотрепкой с Зомбилэндом в Ваши планы тогда не входил??Каково теперь в гривне сидеть??? Кто сколько памперсов поменял,признаетесь....хотя,сомневаюсь.Завтра пару ракет упадет и курс будет минимум 30.Как можно сейчас спекулировать на таком рынке??? Вот уже два месяца интересует этот вопрос,глядя как много жадных и недальновидных людей на этой ветке...азарт-это плохо.
Востаннє редагувалось osafly в П'ят 18 лют, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Тепер підійшли до найцікавішого. Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року. До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу" https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/ Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35. https://agsi.gie.eu/#/ До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021). В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине. Тому курс євріка піде до парітету.