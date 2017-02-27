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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9244924592469247>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
Гривня
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:11

  osafly написав:А почему не видно уже с неделю победных реляций- "Сдал по 28.2",сдал по 28. Откупать по чем собираетесь,господа гореспекулянты?? Или расклад с войсками и этой всей нервотрепкой с Зомбилэндом в Ваши планы тогда не входил??Каково теперь в гривне сидеть??? Кто сколько памперсов поменял,признаетесь....хотя,сомневаюсь.Завтра пару ракет упадет и курс будет минимум 30.Как можно сейчас спекулировать на таком рынке??? Вот уже два месяца интересует этот вопрос,глядя как много жадных и недальновидных людей на этой ветке...азарт-это плохо.

Бешкетування Рижика! Які ракєти?
Може затра буду на базарі, здам $5 докуплених (28.23) до пятнашки, так як банк не мав дрібних віддати %
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 лют, 2022 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:12

  flyman написав:
  Striker написав:Зображення

гасять ОВДП, а тут писали "боргова піраміда"

Трохи не так, вимушені гасити, а нових ніхто не дає.
До речі, 23 лютого погашення 18 мільярдів грн взятих в 2020 році. Напевно була в 2020 році дуже погана економічна ситуація, раз тоді такі гроші взяли, чи вони своїми мізками думають лише на 2 дні вперед?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:15

Ну шо? Завтра улица опять 29?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:15

  BIGor написав:
  flyman написав:
  Striker написав:Зображення

гасять ОВДП, а тут писали "боргова піраміда"

Трохи не так, довбні вимушені гасити, а нових ніхто не дає.
До речі, 23 лютого погашення 18 мільярдів грн взятих в 2020 році. Напевно була в 2020 році дуже погана економічна ситуація, раз тоді такі гроші взяли, чи вони своїми мізками думають лише на 2 дні вперед?

Ніби ж писали, що у січні податкова наколядувала понад план.
Може і не дуже і треба позичати (на боротьбу з ковідом шляхом великого крадівництва).
Думаю, ще ходять "Петіні облігації" під 16%+
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:19

  BIGor написав:До речі, 23 лютого погашення 18 мільярдів грн взятих в 2020 році. Напевно була в 2020 році дуже погана економічна ситуація, раз тоді такі гроші взяли, чи вони своїми мізками думають лише на 2 дні вперед?


Дарма ви так про найвеличніших. Їхні мізки - думають як надо. Як їм надо.

Усе зробено як завєщал великий Бєня - гроші в борг узяті, на великому крадівництві розпиляні. А повертати мали платники податків.

Але тут до них завітала війна - їхня мати рідна. Тепер захід ім підкине багацько міляьрдів, яких вистачить і на погашення боргів і на новий розпил.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:22

  UA написав:Ну шо? Завтра улица опять 29?

Я всех предупреждал, много пацифистов на ветке было, депозитики открывали, облигации скупали. Ещё кстати не поздно.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:25

  UA написав:Ну шо? Завтра улица опять 29?
всё может быть//)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  osafly написав:Каково теперь в гривне сидеть???

Чудово сиджу з 2015 року, про що і писав тут в тому ж 2015-му. Курс беззбитковості здатні порахувати з урахуванням тодішніх відсоткових ставок + капіталізація? Напевне ні, раз так злорадієте можливим прорахункам тих, хто на піврічних нерозривних депо, а на довгострок ці люди не виключаю, що і виграють, тому засуньте своє злорадство самі знаєте куди :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Я всех предупреждал

До хлопчика який постійно тут волає ВОВКІ ми вже звикли :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:33

  flyman написав:]
Бешкетування Рижика! Які ракєти?


на новости и курс деревянного гляньте
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