osafly написав:А почему не видно уже с неделю победных реляций- "Сдал по 28.2",сдал по 28. Откупать по чем собираетесь,господа гореспекулянты?? Или расклад с войсками и этой всей нервотрепкой с Зомбилэндом в Ваши планы тогда не входил??Каково теперь в гривне сидеть??? Кто сколько памперсов поменял,признаетесь....хотя,сомневаюсь.Завтра пару ракет упадет и курс будет минимум 30.Как можно сейчас спекулировать на таком рынке??? Вот уже два месяца интересует этот вопрос,глядя как много жадных и недальновидных людей на этой ветке...азарт-это плохо.
Бешкетування Рижика! Які ракєти? Може затра буду на базарі, здам $5 докуплених (28.23) до пятнашки, так як банк не мав дрібних віддати %
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 лют, 2022 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Трохи не так, вимушені гасити, а нових ніхто не дає. До речі, 23 лютого погашення 18 мільярдів грн взятих в 2020 році. Напевно була в 2020 році дуже погана економічна ситуація, раз тоді такі гроші взяли, чи вони своїми мізками думають лише на 2 дні вперед?
Трохи не так, довбні вимушені гасити, а нових ніхто не дає. До речі, 23 лютого погашення 18 мільярдів грн взятих в 2020 році. Напевно була в 2020 році дуже погана економічна ситуація, раз тоді такі гроші взяли, чи вони своїми мізками думають лише на 2 дні вперед?
Ніби ж писали, що у січні податкова наколядувала понад план. Може і не дуже і треба позичати (на боротьбу з ковідом шляхом великого крадівництва). Думаю, ще ходять "Петіні облігації" під 16%+
BIGor написав:До речі, 23 лютого погашення 18 мільярдів грн взятих в 2020 році. Напевно була в 2020 році дуже погана економічна ситуація, раз тоді такі гроші взяли, чи вони своїми мізками думають лише на 2 дні вперед?
Дарма ви так про найвеличніших. Їхні мізки - думають як надо. Як їм надо.
Усе зробено як завєщал великий Бєня - гроші в борг узяті, на великому крадівництві розпиляні. А повертати мали платники податків.
Але тут до них завітала війна - їхня мати рідна. Тепер захід ім підкине багацько міляьрдів, яких вистачить і на погашення боргів і на новий розпил.
Чудово сиджу з 2015 року, про що і писав тут в тому ж 2015-му. Курс беззбитковості здатні порахувати з урахуванням тодішніх відсоткових ставок + капіталізація? Напевне ні, раз так злорадієте можливим прорахункам тих, хто на піврічних нерозривних депо, а на довгострок ці люди не виключаю, що і виграють, тому засуньте своє злорадство самі знаєте куди