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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9244924592469247

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:36

  Denik написав:Тепер підійшли до найцікавішого.
Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року.
До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу"
https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/
Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35.
https://agsi.gie.eu/#/
До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021).
В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине.
Тому курс євріка піде до парітету.

А хіба у них теж ціна енергії "для населення" в 4 рази менша за комерційну? І те "населення" теж не хоче навіть і меншу ціну оплачувати, або хоча би знизити своє споживання??
Бо інакше незрозуміло, в чому буде проблема поповнити запаси хоч би і з амер.танкерів?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  osafly написав:.Завтра пару ракет упадет


узбагойся ...

ще одна російська консерва активована
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:42

  UA написав:Ну шо? Завтра улица опять 29?

ніт. на цих вихідних помацаєм вже 30...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:45

  flyman написав:
  Striker написав:Зображення

гасять ОВДП, а тут писали "боргова піраміда"


Вчера погаcили 349 миллионов евро, которые взяли год назад (зачем? покормить карманные банки?). Из-за этого объем ОВГЗ существенно просел. Пирамиду построить не получается, наоборот долговая нагрузка на бюджет начинает снижаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Bobua написав:А хіба у них теж ціна енергії "для населення" в 4 рази менша за комерційну? І те "населення" теж не хоче навіть і меншу ціну оплачувати, або хоча би знизити своє споживання??

Ні. Цього року в усіх без виключення країнах Європи ввели пільги на енергію для населення. В Німеччині - і для промисловості.

  Bobua написав:Бо інакше незрозуміло, в чому буде проблема поповнити запаси хоч би і з амер.танкерів?

Проблема в тому, що з користувачів, яким і так доплачують, не можна взяти значну суму наперед. 60-70 мільярдів доларів на закачку для Європи можна лише надрукувати. І ці гроші одразу підуть на купівлю долара з відповідними наслідками для курсу євро.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 18 лют, 2022 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:01

  change_pm написав:
  UA написав:Ну шо? Завтра улица опять 29?

ніт. на цих вихідних помацаєм вже 30...

кому він треба і що з ним робити?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:01

  change_pm написав:
  UA написав:Ну шо? Завтра улица опять 29?

ніт. на цих вихідних помацаєм вже 30...


предположу, что завтра на улице увидим примерно текущие уровни
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