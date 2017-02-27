Denik написав:Тепер підійшли до найцікавішого. Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року. До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу" https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/ Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35. https://agsi.gie.eu/#/ До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021). В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине. Тому курс євріка піде до парітету.
А хіба у них теж ціна енергії "для населення" в 4 рази менша за комерційну? І те "населення" теж не хоче навіть і меншу ціну оплачувати, або хоча би знизити своє споживання?? Бо інакше незрозуміло, в чому буде проблема поповнити запаси хоч би і з амер.танкерів?
Вчера погаcили 349 миллионов евро, которые взяли год назад (зачем? покормить карманные банки?). Из-за этого объем ОВГЗ существенно просел. Пирамиду построить не получается, наоборот долговая нагрузка на бюджет начинает снижаться.
Bobua написав:А хіба у них теж ціна енергії "для населення" в 4 рази менша за комерційну? І те "населення" теж не хоче навіть і меншу ціну оплачувати, або хоча би знизити своє споживання??
Ні. Цього року в усіх без виключення країнах Європи ввели пільги на енергію для населення. В Німеччині - і для промисловості.
Bobua написав:Бо інакше незрозуміло, в чому буде проблема поповнити запаси хоч би і з амер.танкерів?
Проблема в тому, що з користувачів, яким і так доплачують, не можна взяти значну суму наперед. 60-70 мільярдів доларів на закачку для Європи можна лише надрукувати. І ці гроші одразу підуть на купівлю долара з відповідними наслідками для курсу євро.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 18 лют, 2022 20:02, всього редагувалось 1 раз.