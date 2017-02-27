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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
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Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:36

  Denik написав:Тепер підійшли до найцікавішого.
Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року.
До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу"
https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/
Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35.
https://agsi.gie.eu/#/
До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021).
В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине.
Тому курс євріка піде до парітету.

А хіба у них теж ціна енергії "для населення" в 4 рази менша за комерційну? І те "населення" теж не хоче навіть і меншу ціну оплачувати, або хоча би знизити своє споживання??
Бо інакше незрозуміло, в чому буде проблема поповнити запаси хоч би і з амер.танкерів?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  osafly написав:.Завтра пару ракет упадет


узбагойся ...

ще одна російська консерва активована
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:42

  UA написав:Ну шо? Завтра улица опять 29?

ніт. на цих вихідних помацаєм вже 30...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:45

  flyman написав:
  Striker написав:Зображення

гасять ОВДП, а тут писали "боргова піраміда"


Вчера погаcили 349 миллионов евро, которые взяли год назад (зачем? покормить карманные банки?). Из-за этого объем ОВГЗ существенно просел. Пирамиду построить не получается, наоборот долговая нагрузка на бюджет начинает снижаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Bobua написав:А хіба у них теж ціна енергії "для населення" в 4 рази менша за комерційну? І те "населення" теж не хоче навіть і меншу ціну оплачувати, або хоча би знизити своє споживання??

Ні. Цього року в усіх без виключення країнах Європи ввели пільги на енергію для населення. В Німеччині - і для промисловості.

  Bobua написав:Бо інакше незрозуміло, в чому буде проблема поповнити запаси хоч би і з амер.танкерів?

Проблема в тому, що з користувачів, яким і так доплачують, не можна взяти значну суму наперед. 60-70 мільярдів доларів на закачку для Європи можна лише надрукувати. І ці гроші одразу підуть на купівлю долара з відповідними наслідками для курсу євро.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 18 лют, 2022 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:01

  change_pm написав:
  UA написав:Ну шо? Завтра улица опять 29?

ніт. на цих вихідних помацаєм вже 30...

кому він треба і що з ним робити?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:01

  change_pm написав:
  UA написав:Ну шо? Завтра улица опять 29?

ніт. на цих вихідних помацаєм вже 30...


предположу, что завтра на улице увидим примерно текущие уровни
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:ще одна російська консерва активована

ну прежде чем ставить "клеймо" почитайте историю его сообщений, с весьма активной антироссийской позицией...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трохи роздумів у вечір п’ятниці після важкого тижня. Після повідомлення кремлівських дятлів про відведення військ та війни, яка в чергове не розпочалася, курс почав опускатися і з’явилася надія на стабілізацію. Але тут від вчора все закрутилося. Знову пішли розмови про те, що війська не відводять (з 150тис кількість орків різко виросла до 190-200). Бойовики почали обстрілювати школи і дитсадочки (жінок і старих, за якими вони ховаються, їм вже мало і вони почали стріляти по дітях). Світові уряди і ЗМІ відреагували адекватно, ніде крім мордору ніхто не повірив що це ЗСУ. Сьогодні пішли дальше. Загострення на фронті набирає обертів, керівництво лугандону оголосило про евакуацію мирного населення в росію (надіюся, як і кримчан завезуть в глибокий сибір нафту і газ видобувати) а найкраща в світі естонська розвідка опублікувала свої дані, згідно яких Львів точно є в планах для бомбардувань і ракетних обстрілів. Ще два дні тому опублікована інформація сьогодні дуже сильно розтиражовується в європейських ЗМІ. Як мордовський рубель так і наша гривня почали знецінюватися після обіду.
Тепер щодо бізнесу, майбутнього нашої (українських підприємств) зовнішньо-економічної діяльності і курсу. Цього тижня багато спілкувався з ЗЕД партнерами (як імпорт так і експорт) та сусідами і іншими виробниками в регіоні. Я недавно описував, що партнери по імпорту починають вимагати скорочення термінів після оплат. А якщо ситуація буде продовжувати розвиватися в теперішньому темпі і руслі, то імпорт скоро точно буде вимагати передоплат, як вже було в 2014-2015 році.
Але це пів біди, глянемо на експорт. Тут теж починаються варіанти як от: шановні наші українські партнери, у зв’язку з тим, що завтра у вас війна (а саме про це говорять наші уряди, Байден, НАТО і тд), ми змушені розпочинати співпрацю з іншими виробниками. Оскільки з вами ми вже десятки років і нам було добре і вигідно, томи відновимо співпрацю з вами зразу ж як тільки прапор України замайорить над кремлем в москві.
Звичайно, я трохи перегинаю, але, насправді ми за крок від саме такого сценарію в бізнесі. І це буде стосуватися всіх. Будуть шукати альтернативу нашим металургам, нашій руді і тд. Адже весь світ знає, що перекрити наші порти – це «як два пальці об асфальт великого будівництва», і плавають кораблі в чорноморські порти тільки тому, що Ердоган і Туреччина прикладає максимум зусиль для цього.Адже якщо в Чорному морі почнеться така історія, то Босфор перетвориться на непотрібну дренажну канаву (при тому, що вони почали копати ще одну таку). Певна перевага може бути тільки в аграріїв, бо жерти хочуть всі, але й аграрії можуть мати проблеми. Наприклад, захочуть вони отримати гроші наперед, як минулі роки, для покриття своїх виробничих витрат, а їм скажуть: со…лодкий у вас чупачупс, тягніть хлопці ногу, заплатимо по факту отримання. Бо у вас війна, ми ризикувати не хочемо. А зараз беріть кредит. А банк пошле, бо банк європейський, чи захоче надбавку за ризик.
Ви уявляєте, що може бути з торговим балансом і курсом, коли такий сценарій активується? Нам насиплять грошей мвф-єцб і інші, скажете ви. І що? Куди підуть ці гроші? Хтось закриє звичайному виробнику розриви обігових коштів, чи пустять на розпил по програмі великого крадівництва-енергомодернізації (140 млрд грн. запланували перемолоти за рік в «модернізації»). Цікаво де вони стільки майстрів наберуть, щоб по всій країні всі вікна замінити в під’їздах на пластикові чи обшити пам’ятки радянської архітектури пінопластом і поштукатурити це все (не думаю що обшивати будуть ватою і не питаю навіть що робити за пару років, коли той пінопласт зтрухлявіє і висиплеться).
Сорі відхилився. Це ж за кордоном уряди допомагали ПІДПРИЄМСТВАМ, тому до кінцевого споживача дійшло 10-15% інфляції від загального росту цін на все. А у нас все справедливо і чесно було: все в два рази мінімум для всіх…
Я не настоюю, що все буде саме так, але ми близько. І це для тих, хто свято вірить в беззаперечне зміцнення грн. до 27- 26-25 літом. І так, я пам’ятаю, які я мінімуми писав в своєму прогнозі на рік, але тоді не було зрозуміло, куди МОЖЕ дійти геополітика…
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Тепер щодо бізнесу, майбутнього нашої (українських підприємств) зовнішньо-економічної діяльності і курсу. Цього тижня багато спілкувався з ЗЕД партнерами (як імпорт так і експорт) та сусідами і іншими виробниками в регіоні. Я недавно описував, що партнери по імпорту починають вимагати скорочення термінів після оплат. А якщо ситуація буде продовжувати розвиватися в теперішньому темпі і руслі, то імпорт скоро точно буде вимагати передоплат, як вже було в 2014-2015 році.

Оресте, Ви дуже нагнітаєте. Ось так на моменті пливе український експорт через зону навчань ЧФ РП.
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