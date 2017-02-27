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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9246924792489249>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:33

  Denik написав:Тепер підійшли до найцікавішого.
Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року.
До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу"
https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/
Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35.
https://agsi.gie.eu/#/
До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021).
В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине.
Тому курс євріка піде до парітету.

А звідки вони цей газ візьмуть? Основні джерела надходження газу в Європу - москальські труби Чукчі з евенками видобувають в рік 550-600 млрд куб. Самі імперці використовують-втрачають не менше 400 млрд куб в рік, на експорт іде приблизно 150 млрд куб. В тайожний союз 30-40 і решта в "дальнє зарубіжжя". Цього решта, васалітету германського рейху ледве вистачить, враховуючи ще всякі сили сібірю, південні потоки і інше. А те, що можна взяти в Азейбарджану, Казахстану перського регіону надійно закрите військовими конфліктами, які з потакання берліну розвязала і підтримує москва. Які запаси? Чи берлінським вишкребкам, послідовникам шрьодера, теперішня ціна газу видається низькою і вони ще хочуть її підняти, щоб дозволити кремлю ще більше витрачати грошей на свою армію і на драконення всього решта континенту?
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:41

  Василь-Рівне написав: Чудово сиджу з 2015 року, про що і писав тут в тому ж 2015-му. тому засуньте своє злорадство самі знаєте куди :mrgreen:


Да скоро сами засунете свою гривну туда,где мое злорадство...Таких "оленей" скачущих потом по обменникам в поисках зелени,история абсолютно ничему не учит.Сидите дальше,кто ж запрещает.

  чик написав:
  prodigy написав:ще одна російська консерва активована

ну прежде чем ставить "клеймо" почитайте историю его сообщений, с весьма активной антироссийской позицией...


Чик,спасибо..Ну тут даже можно и не отвечать,человек судя по всему на галопередоле жизнь проводит,где то в параллельной реальности.У него ни войны с 2014,ничего нет. Розовые пони и бабочки в собственной Тилимилитряндии.
Их спрашиваешь нах.. Вы валюту сдавали в такой час и как планируете откупать,если что случится?? Они бред какой то пишут.Предполагаемая война то еще одно,но все эти движения,приводят к бегству нерезов,отсутсвию заимствований,на игле которых так любит сидеть руководство Украины..Теперь что осталось?? Печатный станок дальше?? За два года монетарную базу в три раза почти увеличили,а они на депозитах сидят,с грабительской ставкой,с -20% налога на прибыль...Не,просто нема слов..
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Чи берлінським вишкребкам, послідовникам шрьодера, теперішня ціна газу видається низькою і вони ще хочуть її підняти, щоб дозволити кремлю ще більше витрачати грошей на свою армію і на драконення всього решта континенту?

Їм просто капец зараз. Причому можливо разом з євро...
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:04

  Denik написав:
  orest написав:Тепер щодо бізнесу, майбутнього нашої (українських підприємств) зовнішньо-економічної діяльності і курсу. Цього тижня багато спілкувався з ЗЕД партнерами (як імпорт так і експорт) та сусідами і іншими виробниками в регіоні. Я недавно описував, що партнери по імпорту починають вимагати скорочення термінів після оплат. А якщо ситуація буде продовжувати розвиватися в теперішньому темпі і руслі, то імпорт скоро точно буде вимагати передоплат, як вже було в 2014-2015 році.

Оресте, Ви дуже нагнітаєте. Ось так на моменті пливе український експорт через зону навчань ЧФ РП.
Зображення

Денис, більшість мого допису і, саме той уривок, що Ви коментуєте, ні Чорного моря ні портів не стосується. Про море там трошки тільки. Дуже Вас прошу, якщо хочете дискутувати, то дискутуйте з тим що ПИШУ Я, а не вигадуйте те, до чого Вам зручно...публікувати свої тексти.
Але якщо вже про море, то дуже багато бізнесу зараз переорієнтовується з чорноморських портів на Гданськ, Стамбул, навіть порти Італії. Ми самі почали активно вивчати можливості і варіанти. Саме зараз зіткнулися з ситуацією, коли не можемо відправити чотири контейнери в Південну Америку. У звязку з тим, що все "пливе швидко і без затримок" найближчі контейнери можливі на початок квітня...
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:пінопластом і поштукатурити це все (не думаю що обшивати будуть ватою і не питаю навіть що робити за пару років, коли той пінопласт зтрухлявіє і висиплеться).

Пан Орест славетно нагнітає, особливо про пінопласт який висипається за пару років :mrgreen: Орест не переживайте - пінопласт не осипається десятками років і гривня не осипеться як прогнозований Вами пінопласт, скоріше навпаки :wink:
Я тут вже писав про останню лебедину пісню пу стосовно України і не відмовляюсь від своїх слів навіть в цей неспокійний 18.02.22 р. вечір :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:15

  flyman написав:
  Striker написав:Зображення

гасять ОВДП, а тут писали "боргова піраміда"

в бюджете заложено - увеличение долга на 200 млрд грн - вот в этом вопросе я им верю ;)

это ситуативно, что долг снижается
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  osafly написав:Их спрашиваешь нах.. Вы валюту сдавали в такой час и как планируете откупать,если что случится??
Ну, это дело непонятное- когда сдавать точно:- Вы тут с мая 2014, стало быть, помните, как многие на моменте покупали доллар по 13, а многие, как и я, к примеру, считали, что надо быть идиотом, чтобы разорвать гривнедепо по 22,5 % ( еще без налогов :mrgreen: ) на полсроке и похоронить все в долларе...Ну, вот еще:- где-то на моменте введения в Дельтабанке ВА, доллар можно было сдать больше, чем по 40, и это было уже ваще смешно- Фсе ждали, что будет пасто
Востаннє редагувалось protefiks1959 в П'ят 18 лют, 2022 21:24, всього редагувалось 1 раз.
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:20

Почему ряд авторов называют обсуждение рисков нагнетанием? Нагнетать нужно чтобы что? На валютной ветке, вероятно - чтобы спровоцировать повышенный спрос на валюту.

Вынужден вас разочаровать, уважаемая полиция мыслей (кто не знает, о чем речь - читайте Оруэлла). Наши дискуссии едва ли влияют на динамику курса. Будь это так, здесь бы новости не перепечатывались, а создавались.

Так что предлагаю расслабиться, подлечить уязвленное эго несостоявшихся маркет-мейкеров и вести светский обмен мнениями
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:24

  osafly написав:.Предполагаемая война то еще одно,но все эти движения,приводят к бегству нерезов,отсутсвию заимствований,
с чего это вдруг Америка и Европа передает кредитовать нас? Почитайте историю сколько СССР получил оружия и всего остального по ленд-лизу. Война неприятно, но в то что нас все кинут не верю. Скорее инвесторы под санкциями кинут РФ и очень быстро воевать перехочется.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев вечерний - полуоптовый возле вокзала
Евро по 33
доллар по 29



на выходных, что 30 будет?
uaprofi
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