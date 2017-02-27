osafly ты хамство своё жене и детям демонстрируй...если нет мочи терпеть от страха, пойди и напейся
не собираюсь откупать доллары, у меня есть планы и я их реализовываю, трачу постоянно и много ...тебе не понять
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:34
osafly ты хамство своё жене и детям демонстрируй...если нет мочи терпеть от страха, пойди и напейся
не собираюсь откупать доллары, у меня есть планы и я их реализовываю, трачу постоянно и много ...тебе не понять
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:35
Ну и по ком же будут стрелять боевики, если мирное население эвакуируют? Если Украина там не обстреливает, то вывезут мирных жителей и все закончится?
И почему Украина не вывозит своих граждан из обстреливаемых территорий? Если у Украины нет такой возможности, то почему не просит помощи у западных союзников по спасению своих граждан-вон под угрозой нападения США и Великобритания нам какую помощь оказали- столько оружия в Украину навезли- не отказали. Так почему спасением украинских граждан с обстреливаемых территорий сейчас Путин занимается, а Зеленский с Кличко в это время выезжают в Мюнхен выступать на конференции- это так важно всем в Мюнхене послушать Кличка? Или может наше правительство начало войну и теперь сбегает из страны?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:39
Я думаю как. Риски трохи не симметричные. Можно потерять 1 грн на долларе при ревальвации. А можно 5-10-15 и так далее в случае эскалации. А с путиным вероятность обоих сценариев равна 50%. Либо нападет, либо не нападет.
Но при этом то, что пишет пан Орест кагбе намекает на то, что даже без эскалации сохранение напряженности в теперешнем состоянии еще на несколько месяцев приведет в краткосрочной перспективе к тому, что курс 28.5 будет казаться крайне экономически обоснованным и даже очень хорошим на основании резко ухудшегося платежного баланса
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:39
Панікерів фффтопку!
Стараюсь тобі не писати, але накуя так паніку наводити і нагнітати?!
От нах ти це написав?
У Львові тільки ціни набрали старт до Варшавських, а ти отак взяв і вср@вся
Як пудель відступить - не забудь перевзутись
А, якщо накаркав - то не забудь пізніше нам з Польщі/Німеччини відписати, як "любиш і сумуєш" за Україною!
І, обов'язково, до повідомлення прикріпи фото у вишиванці
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Международная комиссия во главе со швейцаркой Хайди Тальявини была создана сразу после августовских событий на Кавказе. Доклад этой комиссии доступен.
Он большой, но если кратко -- Грузия напала.
Сценарий отработанный, как видим.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:42
чик, эти консервы сами себя палят
мне сообщения не важны, важно что разводит панику
кстати, рекомендую всем , кто думает, что среди москалей есть "нормальные, думающие люди"
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:48
да-да, три тысячи убитых - помним этот звездеж...
что-то долго резвятся пророссийские учетки - надо организовать их системный отстрел...
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:49
А кто сейчас эвакуирует украинских граждан из ДНР/ЛНР? И разве эвакуация из обстреливаемых и опасных территорий это не спасение?
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