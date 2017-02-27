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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9246924792489249

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:34

osafly ты хамство своё жене и детям демонстрируй...если нет мочи терпеть от страха, пойди и напейся

не собираюсь откупать доллары, у меня есть планы и я их реализовываю, трачу постоянно и много ...тебе не понять
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:35

  orest написав:Бойовики почали обстрілювати школи і дитсадочки (жінок і старих, за якими вони ховаються, їм вже мало і вони почали стріляти по дітях). Світові уряди і ЗМІ відреагували адекватно, ніде крім мордору ніхто не повірив що це ЗСУ. Сьогодні пішли дальше. Загострення на фронті набирає обертів, керівництво лугандону оголосило про евакуацію мирного населення в росію

Ну и по ком же будут стрелять боевики, если мирное население эвакуируют? Если Украина там не обстреливает, то вывезут мирных жителей и все закончится?
И почему Украина не вывозит своих граждан из обстреливаемых территорий? Если у Украины нет такой возможности, то почему не просит помощи у западных союзников по спасению своих граждан-вон под угрозой нападения США и Великобритания нам какую помощь оказали- столько оружия в Украину навезли- не отказали. Так почему спасением украинских граждан с обстреливаемых территорий сейчас Путин занимается, а Зеленский с Кличко в это время выезжают в Мюнхен выступать на конференции- это так важно всем в Мюнхене послушать Кличка? Или может наше правительство начало войну и теперь сбегает из страны?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:39

Я думаю как. Риски трохи не симметричные. Можно потерять 1 грн на долларе при ревальвации. А можно 5-10-15 и так далее в случае эскалации. А с путиным вероятность обоих сценариев равна 50%. Либо нападет, либо не нападет.

Но при этом то, что пишет пан Орест кагбе намекает на то, что даже без эскалации сохранение напряженности в теперешнем состоянии еще на несколько месяцев приведет в краткосрочной перспективе к тому, что курс 28.5 будет казаться крайне экономически обоснованным и даже очень хорошим на основании резко ухудшегося платежного баланса
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:39

Панікерів фффтопку!

Стараюсь тобі не писати, але накуя так паніку наводити і нагнітати?!
  orest написав:найкраща в світі естонська розвідка опублікувала свої дані, згідно яких Львів точно є в планах для бомбардувань і ракетних обстрілів.

От нах ти це написав?
У Львові тільки ціни набрали старт до Варшавських, а ти отак взяв і вср@вся :mrgreen:
  orest написав:Я не настоюю, що все буде саме так, але ми близько. І це для тих, хто свято вірить в беззаперечне зміцнення грн. до 27- 26-25 літом. І так, я пам’ятаю, які я мінімуми писав в своєму прогнозі на рік, але тоді не було зрозуміло, куди МОЖЕ дійти геополітика…

Як пудель відступить - не забудь перевзутись :lol:
А, якщо накаркав - то не забудь пізніше нам з Польщі/Німеччини відписати, як "любиш і сумуєш" за Україною!
І, обов'язково, до повідомлення прикріпи фото у вишиванці :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Международная комиссия во главе со швейцаркой Хайди Тальявини была создана сразу после августовских событий на Кавказе. Доклад этой комиссии доступен.
Он большой, но если кратко -- Грузия напала.
Сценарий отработанный, как видим.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:42

  чик написав:
  prodigy написав:ще одна російська консерва активована

ну прежде чем ставить "клеймо" почитайте историю его сообщений, с весьма активной антироссийской позицией...


чик, эти консервы сами себя палят
мне сообщения не важны, важно что разводит панику

кстати, рекомендую всем , кто думает, что среди москалей есть "нормальные, думающие люди"

prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Елена8 написав:спасением украинских граждан с обстреливаемых территорий сейчас Путин занимается


еще одна консерва вылезла, где вас только все это время хранили

каким спасением занимается Путин? в своем уме?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:48

  Елена8 написав:Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Международная комиссия во главе со швейцаркой Хайди Тальявини была создана сразу после августовских событий на Кавказе. Доклад этой комиссии доступен.
Он большой, но если кратко -- Грузия напала.
Сценарий отработанный, как видим.

да-да, три тысячи убитых - помним этот звездеж...
что-то долго резвятся пророссийские учетки - надо организовать их системный отстрел...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:49

  prodigy написав:
  Елена8 написав:спасением украинских граждан с обстреливаемых территорий сейчас Путин занимается


еще одна консерва вылезла, где вас только все это время хранили

каким спасением занимается Путин? в своем уме?

А кто сейчас эвакуирует украинских граждан из ДНР/ЛНР? И разве эвакуация из обстреливаемых и опасных территорий это не спасение?
Елена8
 
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про інфляцію в неньці і не тільки

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