Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:35

orest написав: Бойовики почали обстрілювати школи і дитсадочки (жінок і старих, за якими вони ховаються, їм вже мало і вони почали стріляти по дітях). Світові уряди і ЗМІ відреагували адекватно, ніде крім мордору ніхто не повірив що це ЗСУ. Сьогодні пішли дальше. Загострення на фронті набирає обертів, керівництво лугандону оголосило про евакуацію мирного населення в росію Бойовики почали обстрілювати школи і дитсадочки (жінок і старих, за якими вони ховаються, їм вже мало і вони почали стріляти по дітях). Світові уряди і ЗМІ відреагували адекватно, ніде крім мордору ніхто не повірив що це ЗСУ. Сьогодні пішли дальше. Загострення на фронті набирає обертів, керівництво лугандону оголосило про евакуацію мирного населення в росію

Ну и по ком же будут стрелять боевики, если мирное население эвакуируют? Если Украина там не обстреливает, то вывезут мирных жителей и все закончится?И почему Украина не вывозит своих граждан из обстреливаемых территорий? Если у Украины нет такой возможности, то почему не просит помощи у западных союзников по спасению своих граждан-вон под угрозой нападения США и Великобритания нам какую помощь оказали- столько оружия в Украину навезли- не отказали. Так почему спасением украинских граждан с обстреливаемых территорий сейчас Путин занимается, а Зеленский с Кличко в это время выезжают в Мюнхен выступать на конференции- это так важно всем в Мюнхене послушать Кличка? Или может наше правительство начало войну и теперь сбегает из страны?