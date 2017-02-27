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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
Гривня
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:04

  prodigy написав:
ты реально *банутая, если веришь российской векипедии

Грузия напала-как в 1940 напала на СССР Финляндия

повылазили падлы из всех щелей

Я верю результатам расследования международной комиссией ситуации произошедшей в Грузии, а не фантазиям какого-то хамла на форуме.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:08

  flyman написав:
  orest написав:Трохи роздумів у вечір п’ятниці після важкого тижня. Після повідомлення кремлівських дятлів про відведення військ та війни, яка в чергове не розпочалася, курс почав опускатися і з’явилася надія на стабілізацію. Але тут від вчора все закрутилося. Знову пішли розмови про те, що війська не відводять (з 150тис кількість орків різко виросла до 190-200). Бойовики почали обстрілювати школи і дитсадочки (жінок і старих, за якими вони ховаються, їм вже мало і вони почали стріляти по дітях). Світові уряди і ЗМІ відреагували адекватно, ніде крім мордору ніхто не повірив що це ЗСУ. Сьогодні пішли дальше. Загострення на фронті набирає обертів, керівництво лугандону оголосило про евакуацію мирного населення в росію (надіюся, як і кримчан завезуть в глибокий сибір нафту і газ видобувати) а найкраща в світі естонська розвідка опублікувала свої дані, згідно яких Львів точно є в планах для бомбардувань і ракетних обстрілів. Ще два дні тому опублікована інформація сьогодні дуже сильно розтиражовується в європейських ЗМІ. Як мордовський рубель так і наша гривня почали знецінюватися після обіду.
Тепер щодо бізнесу, майбутнього нашої (українських підприємств) зовнішньо-економічної діяльності і курсу. Цього тижня багато спілкувався з ЗЕД партнерами (як імпорт так і експорт) та сусідами і іншими виробниками в регіоні. Я недавно описував, що партнери по імпорту починають вимагати скорочення термінів після оплат. А якщо ситуація буде продовжувати розвиватися в теперішньому темпі і руслі, то імпорт скоро точно буде вимагати передоплат, як вже було в 2014-2015 році.
Але це пів біди, глянемо на експорт. Тут теж починаються варіанти як от: шановні наші українські партнери, у зв’язку з тим, що завтра у вас війна (а саме про це говорять наші уряди, Байден, НАТО і тд), ми змушені розпочинати співпрацю з іншими виробниками. Оскільки з вами ми вже десятки років і нам було добре і вигідно, томи відновимо співпрацю з вами зразу ж як тільки прапор України замайорить над кремлем в москві.
Звичайно, я трохи перегинаю, але, насправді ми за крок від саме такого сценарію в бізнесі. І це буде стосуватися всіх. Будуть шукати альтернативу нашим металургам, нашій руді і тд. Адже весь світ знає, що перекрити наші порти – це «як два пальці об асфальт великого будівництва», і плавають кораблі в чорноморські порти тільки тому, що Ердоган і Туреччина прикладає максимум зусиль для цього.Адже якщо в Чорному морі почнеться така історія, то Босфор перетвориться на непотрібну дренажну канаву (при тому, що вони почали копати ще одну таку). Певна перевага може бути тільки в аграріїв, бо жерти хочуть всі, але й аграрії можуть мати проблеми. Наприклад, захочуть вони отримати гроші наперед, як минулі роки, для покриття своїх виробничих витрат, а їм скажуть: со…лодкий у вас чупачупс, тягніть хлопці ногу, заплатимо по факту отримання. Бо у вас війна, ми ризикувати не хочемо. А зараз беріть кредит. А банк пошле, бо банк європейський, чи захоче надбавку за ризик.
Ви уявляєте, що може бути з торговим балансом і курсом, коли такий сценарій активується? Нам насиплять грошей мвф-єцб і інші, скажете ви. І що? Куди підуть ці гроші? Хтось закриє звичайному виробнику розриви обігових коштів, чи пустять на розпил по програмі великого крадівництва-енергомодернізації (140 млрд грн. запланували перемолоти за рік в «модернізації»). Цікаво де вони стільки майстрів наберуть, щоб по всій країні всі вікна замінити в під’їздах на пластикові чи обшити пам’ятки радянської архітектури пінопластом і поштукатурити це все (не думаю що обшивати будуть ватою і не питаю навіть що робити за пару років, коли той пінопласт зтрухлявіє і висиплеться).
Сорі відхилився. Це ж за кордоном уряди допомагали ПІДПРИЄМСТВАМ, тому до кінцевого споживача дійшло 10-15% інфляції від загального росту цін на все. А у нас все справедливо і чесно було: все в два рази мінімум для всіх…
Я не настоюю, що все буде саме так, але ми близько. І це для тих, хто свято вірить в беззаперечне зміцнення грн. до 27- 26-25 літом. І так, я пам’ятаю, які я мінімуми писав в своєму прогнозі на рік, але тоді не було зрозуміло, куди МОЖЕ дійти геополітика…

черговий панікьор, але замаскований під свого

Він будьоновку забув зняти :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:08

Заипали флудеры. Хотелось рассказать об интересных изменениях риторики ЕЦБ относительно монетарной политики, но, смотрю, что некому...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:мне сообщения не важны, важно что разводит панику

чел просто предупреждает об опасности веры в крепкую гривну.
там есть люди разных взглядов, как и у нас - каждый видит и слышит, что ему удобно и смертям среди простых россиян от ковида я радоваться не буду, а вам никто не запрещает - на здоровье, это просто говорит о моральных качествах человеков...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:10

Елена8 - Вам тут не місце, тут український форум і тут неоскабєєвська галіматья не пройде - знайдіть роботу рупора кремля десь на ордловських форумах, але, напевне є нюанс - там Вам не заплатять. Але і за ці кремлівські помиї тут також не заплатять, бо як би як у вас там кажуть - свинячим рилом да в калашний ряд? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:10

  Елена8 написав:
  prodigy написав:
ты реально *банутая, если веришь российской векипедии

Грузия напала-как в 1940 напала на СССР Финляндия

повылазили падлы из всех щелей

Я верю результатам расследования международной комиссией ситуации произошедшей в Грузии, а не фантазиям какого-то хамла на форуме.


Добрый вечер .
Леночка 8 , СПАСАЙТЕСЬ ,пока можно .
Кто его знает что завтра .В России спокойней
А то Отвезут в Грузию и прощай .
А так свобода , ....
Вообще меня , чуть не забанили , когда я послал по известному адресу цитателей , я даже не знаю почему вас не забанили .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:15

  Елена8 написав:
  prodigy написав:Елена8

иди к ***** отсюда, можешь в Маскву эвакуироваться

Правда в глаза колет, что эвакуацией украинских граждан с обстреливаемых территорий занимается Россия, в то время, когда президент Украины в Мюнхен чемоданы собирает?


Такое впечатление,что в дурдом попал на этой ветке с курсом..Тяжелый случай что у одной,что у другого..

  vitaliian написав:.Предполагаемая война то еще одно,но все эти движения,приводят к бегству нерезов,отсутсвию заимствований,с чего это вдруг Америка и Европа передает кредитовать нас? Почитайте историю сколько СССР получил оружия и всего остального по ленд-лизу. Война неприятно, но в то что нас все кинут не верю. Скорее инвесторы под санкциями кинут РФ и очень быстро воевать перехочется.


Америка и Европа,не кредитуют,а просто в данный момент дают "подачки",которые в любой момент могут "обломиться" Нерезиденты,фонды,да просто инвесторы-не берут облигации,государственные бонды,посмотрите на результаты недавних аукционов по продаже..
Ленд лиз говорите...это тот,за который так и не расчитались полностью..Что касается раssеюшки,не забываем,что у нее нефть-газ,который сейчас...как назло,стоит бешенных денег и бьет все рекорды..Нефть ожидается вообще скоро под сотку..Поэтому бабулеты на войну есть,аж руки чешутся.Но до горячей фазы,эти падлы срывают и убивают нашу экономику,своими угрозами и движениями,а Запад-жидок на расправу и бесхребетен.Нет ни силы,ни морали противостоять рюсским деньгам.Все можно решить одномоментно-просто аннулировать все визы родным и близким всего российского руководства и олигархов,вытурить их из своих стран,заморозить вклады,активы и недвижимость,купленную известно на какие деньги..Все.Ничего бы не было.В мире бы воцарилась тишина и спокойствие..Но.Но..Но..слишком много в Европе и Америке но...А Украина,как ни верти-стала разменной монетой.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:18

  osafly написав:
Такое впечатление,что в дурдом попал на этой ветке с курсом..Тяжелый случай что у одной,что у другого..


+++

Если не дурдом, то паноптикум
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:23

  orest написав:
  Denik написав:Тепер підійшли до найцікавішого.
Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року.
До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу"
https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/
Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35.
https://agsi.gie.eu/#/
До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021).
В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине.
Тому курс євріка піде до парітету.

А звідки вони цей газ візьмуть? Основні джерела надходження газу в Європу - москальські труби Чукчі з евенками видобувають в рік 550-600 млрд куб. Самі імперці використовують-втрачають не менше 400 млрд куб в рік, на експорт іде приблизно 150 млрд куб. В тайожний союз 30-40 і решта в "дальнє зарубіжжя". Цього решта, васалітету германського рейху ледве вистачить, враховуючи ще всякі сили сібірю, південні потоки і інше. А те, що можна взяти в Азейбарджану, Казахстану перського регіону надійно закрите військовими конфліктами, які з потакання берліну розвязала і підтримує москва. Які запаси? Чи берлінським вишкребкам, послідовникам шрьодера, теперішня ціна газу видається низькою і вони ще хочуть її підняти, щоб дозволити кремлю ще більше витрачати грошей на свою армію і на драконення всього решта континенту?



Довга стаття: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60262582
Пише про проблеми...
Але особливо дивно читати про "цінові". Азія може купувати ті танкери, а Європі задорого? Цн ж дурня якась...

Але і таке пише:
"
За 2021 рік Росія експортувала до Європи близько 128 млрд кубів газу.
...
По-друге, до Європи почали прибувати додаткові обсяги скрапленого газу. Наприкінці 2021 року поставки становили до 400 млн кубів щоденно, - це у рази більше, ніж Росія транспортувала до Європи через Україну. І йшли вони переважно із США.
"

128/0.4=320діб


В Україні -- давно вже пора знизити постачання ЦО хоча би вдвічі.
І норми споживання газу знизити. І ціну на нього перестати так люто тримати...
Як комусь буде холодно -- можуть грітись дешевою нічною електрикою. І гори соломи на полях незібрані... Ліси -- непрохідні, бо всі сухостої таки там і валяться...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:24

  osafly написав:Запад-жидок на расправу и бесхребетен.Нет ни силы,ни морали противостоять рюсским деньгам.Все можно решить одномоментно-просто аннулировать все визы родным и близким всего российского руководства и олигархов,вытурить их из своих стран
вы действительно считаете что Украина пуп земли и нам все должны? То что дают вооружение и ездят на переговоры в Кремль это больше, чем много. Кредиты тоже дадут, чтобы хоть немного сдержать пуйло и армия с голоду на клубнику не убежала. Куда попрятались те кто выбирал чивокуню. А теперь все нас должны спасать от собственной глупости.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 лют, 2022 22:27, всього редагувалось 2 разів.
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