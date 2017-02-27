orest написав:

Трохи роздумів у вечір п’ятниці після важкого тижня. Після повідомлення кремлівських дятлів про відведення військ та війни, яка в чергове не розпочалася, курс почав опускатися і з’явилася надія на стабілізацію. Але тут від вчора все закрутилося. Знову пішли розмови про те, що війська не відводять (з 150тис кількість орків різко виросла до 190-200). Бойовики почали обстрілювати школи і дитсадочки (жінок і старих, за якими вони ховаються, їм вже мало і вони почали стріляти по дітях). Світові уряди і ЗМІ відреагували адекватно, ніде крім мордору ніхто не повірив що це ЗСУ. Сьогодні пішли дальше. Загострення на фронті набирає обертів, керівництво лугандону оголосило про евакуацію мирного населення в росію (надіюся, як і кримчан завезуть в глибокий сибір нафту і газ видобувати) а найкраща в світі естонська розвідка опублікувала свої дані, згідно яких Львів точно є в планах для бомбардувань і ракетних обстрілів. Ще два дні тому опублікована інформація сьогодні дуже сильно розтиражовується в європейських ЗМІ. Як мордовський рубель так і наша гривня почали знецінюватися після обіду.Тепер щодо бізнесу, майбутнього нашої (українських підприємств) зовнішньо-економічної діяльності і курсу. Цього тижня багато спілкувався з ЗЕД партнерами (як імпорт так і експорт) та сусідами і іншими виробниками в регіоні. Я недавно описував, що партнери по імпорту починають вимагати скорочення термінів після оплат. А якщо ситуація буде продовжувати розвиватися в теперішньому темпі і руслі, то імпорт скоро точно буде вимагати передоплат, як вже було в 2014-2015 році.Але це пів біди, глянемо на експорт. Тут теж починаються варіанти як от: шановні наші українські партнери, у зв’язку з тим, що завтра у вас війна (а саме про це говорять наші уряди, Байден, НАТО і тд), ми змушені розпочинати співпрацю з іншими виробниками. Оскільки з вами ми вже десятки років і нам було добре і вигідно, томи відновимо співпрацю з вами зразу ж як тільки прапор України замайорить над кремлем в москві.Звичайно, я трохи перегинаю, але, насправді ми за крок від саме такого сценарію в бізнесі. І це буде стосуватися всіх. Будуть шукати альтернативу нашим металургам, нашій руді і тд. Адже весь світ знає, що перекрити наші порти – це «як два пальці об асфальт великого будівництва», і плавають кораблі в чорноморські порти тільки тому, що Ердоган і Туреччина прикладає максимум зусиль для цього.Адже якщо в Чорному морі почнеться така історія, то Босфор перетвориться на непотрібну дренажну канаву (при тому, що вони почали копати ще одну таку). Певна перевага може бути тільки в аграріїв, бо жерти хочуть всі, але й аграрії можуть мати проблеми. Наприклад, захочуть вони отримати гроші наперед, як минулі роки, для покриття своїх виробничих витрат, а їм скажуть: со…лодкий у вас чупачупс, тягніть хлопці ногу, заплатимо по факту отримання. Бо у вас війна, ми ризикувати не хочемо. А зараз беріть кредит. А банк пошле, бо банк європейський, чи захоче надбавку за ризик.Ви уявляєте, що може бути з торговим балансом і курсом, коли такий сценарій активується? Нам насиплять грошей мвф-єцб і інші, скажете ви. І що? Куди підуть ці гроші? Хтось закриє звичайному виробнику розриви обігових коштів, чи пустять на розпил по програмі великого крадівництва-енергомодернізації (140 млрд грн. запланували перемолоти за рік в «модернізації»). Цікаво де вони стільки майстрів наберуть, щоб по всій країні всі вікна замінити в під’їздах на пластикові чи обшити пам’ятки радянської архітектури пінопластом і поштукатурити це все (не думаю що обшивати будуть ватою і не питаю навіть що робити за пару років, коли той пінопласт зтрухлявіє і висиплеться).Сорі відхилився. Це ж за кордоном уряди допомагали ПІДПРИЄМСТВАМ, тому до кінцевого споживача дійшло 10-15% інфляції від загального росту цін на все. А у нас все справедливо і чесно було: все в два рази мінімум для всіх…Я не настоюю, що все буде саме так, але ми близько. І це для тих, хто свято вірить в беззаперечне зміцнення грн. до 27- 26-25 літом. І так, я пам’ятаю, які я мінімуми писав в своєму прогнозі на рік, але тоді не було зрозуміло, куди МОЖЕ дійти геополітика…