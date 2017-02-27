Хтось з розумних колись сказав: Якби ми знали, як наші думки і слова сприймуть ... інші люди, ми б мовчали. Ніби стараюся змалювати ситуацію як омога повніше, для розуміння і аналізу, підкреслюю, що не настоюю, даю варіанти. А в результаті... Я помовчу. Тут стільки письменників...
Denik написав:Тепер підійшли до найцікавішого. Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року. До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу" https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/ Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35. https://agsi.gie.eu/#/ До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021). В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине. Тому курс євріка піде до парітету.
А звідки вони цей газ візьмуть? Основні джерела надходження газу в Європу - москальські труби Чукчі з евенками видобувають в рік 550-600 млрд куб. Самі імперці використовують-втрачають не менше 400 млрд куб в рік, на експорт іде приблизно 150 млрд куб. В тайожний союз 30-40 і решта в "дальнє зарубіжжя". Цього решта, васалітету германського рейху ледве вистачить, враховуючи ще всякі сили сібірю, південні потоки і інше. А те, що можна взяти в Азейбарджану, Казахстану перського регіону надійно закрите військовими конфліктами, які з потакання берліну розвязала і підтримує москва. Які запаси? Чи берлінським вишкребкам, послідовникам шрьодера, теперішня ціна газу видається низькою і вони ще хочуть її підняти, щоб дозволити кремлю ще більше витрачати грошей на свою армію і на драконення всього решта континенту?
" За 2021 рік Росія експортувала до Європи близько 128 млрд кубів газу. ... По-друге, до Європи почали прибувати додаткові обсяги скрапленого газу. Наприкінці 2021 року поставки становили до 400 млн кубів щоденно, - це у рази більше, ніж Росія транспортувала до Європи через Україну. І йшли вони переважно із США. "
128/0.4=320діб
В Україні -- давно вже пора знизити постачання ЦО хоча би вдвічі. І норми споживання газу знизити. І ціну на нього перестати так люто тримати... Як комусь буде холодно -- можуть грітись дешевою нічною електрикою. І гори соломи на полях незібрані... Ліси -- непрохідні, бо всі сухостої таки там і валяться...
Йой, може з себе почнеш, чмошник?
Давай за соломой, топи у себе в квартири сухостоем, плати за газ 50 грн за куб.
Василь-Рівне написав:Елена8 - Вам тут не місце, тут український форум і тут неоскабєєвська галіматья не пройде - знайдіть роботу рупора кремля десь на ордловських форумах, але, напевне є нюанс - там Вам не заплатять. Але і за ці кремлівські помиї тут також не заплатять, бо як би як у вас там кажуть - свинячим рилом да в калашний ряд?
Может это вам здесь не место? Я на этом форуме гораздо дольше чем вы. И вы достали выгонять всех, кто не согласен с вашей точкой зрения. Раз здесь украинский форум, то может кто-то ответит на вопрос- почему из зоны обстрела украинских граждан эвакуирует Россия, а президент Украины в это время собирается в Мюнхен?
холява написав:Добрый вечер . Леночка 8 , СПАСАЙТЕСЬ ,пока можно . Кто его знает что завтра .В России спокойней А то Отвезут в Грузию и прощай . А так свобода , .... Вообще меня , чуть не забанили , когда я послал по известному адресу цитателей , я даже не знаю почему вас не забанили .
Так это ж Россия нападает- это вам спасаться нужно. Чемодан- вокзал- Европа, как говорится. Берите пример с Зеленского.
Елена8 написав:почему из зоны обстрела украинских граждан эвакуирует Россия
1. Никакой зоны обстрела там нет. Зона обстрела - это подконтрольные Украине территории (которую обстреливают орки) , а оттуда ваш фюрер ничего не эвакуирует. 2. Президент Украины забыл вас спросить, как ему реализовывать его права и обязанности заниматься внешней политикой.
Елена8 написав:результатам расследования международной комиссией ситуации произошедшей в Грузии,
Это расследование было многократно подвержено проверке и указано,что множество фактов не нашли своего подтверждения , а о других - умолчано.
в бюджете заложено - увеличение долга на 200 млрд грн - вот в этом вопросе я им верю
это ситуативно, что долг снижается
якщо зайде $7 ярдів допомоги та кредитів, то прийдеться або кидати гривню на ПА25 або друкувати щоб тримати валютний коридор. 200 ярдів до сьогоднішніх трильйона і 300 ярдів з гаком, 15% ніби багато, а ніби і не дуже, залежть як їх використати
adeges написав:Я думаю как. Риски трохи не симметричные. Можно потерять 1 грн на долларе при ревальвации. А можно 5-10-15 и так далее в случае эскалации. А с путиным вероятность обоих сценариев равна 50%. Либо нападет, либо не нападет.
Но при этом то, что пишет пан Орест кагбе намекает на то, что даже без эскалации сохранение напряженности в теперешнем состоянии еще на несколько месяцев приведет в краткосрочной перспективе к тому, что курс 28.5 будет казаться крайне экономически обоснованным и даже очень хорошим на основании резко ухудшегося платежного баланса
рік тому курс був майже як тепер... аааа все пропало... летим в прірву
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 лют, 2022 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Елена8 написав:Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Международная комиссия во главе со швейцаркой Хайди Тальявини была создана сразу после августовских событий на Кавказе. Доклад этой комиссии доступен. Он большой, но если кратко -- Грузия напала. Сценарий отработанный, как видим.