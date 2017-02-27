RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 925092519252925392549255>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
Гривня
12%
36
Долар
60%
180
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хтось з розумних колись сказав: Якби ми знали, як наші думки і слова сприймуть ... інші люди, ми б мовчали.
Ніби стараюся змалювати ситуацію як омога повніше, для розуміння і аналізу, підкреслюю, що не настоюю, даю варіанти. А в результаті...
Я помовчу. Тут стільки письменників...
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4173
З нами з: 10.03.14
Подякував: 7323 раз.
Подякували: 6397 раз.
 
Профіль
3
10
1
19
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:28

  Bobua написав:
  orest написав:
  Denik написав:Тепер підійшли до найцікавішого.
Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року.
До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу"
https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/
Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35.
https://agsi.gie.eu/#/
До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021).
В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине.
Тому курс євріка піде до парітету.

А звідки вони цей газ візьмуть? Основні джерела надходження газу в Європу - москальські труби Чукчі з евенками видобувають в рік 550-600 млрд куб. Самі імперці використовують-втрачають не менше 400 млрд куб в рік, на експорт іде приблизно 150 млрд куб. В тайожний союз 30-40 і решта в "дальнє зарубіжжя". Цього решта, васалітету германського рейху ледве вистачить, враховуючи ще всякі сили сібірю, південні потоки і інше. А те, що можна взяти в Азейбарджану, Казахстану перського регіону надійно закрите військовими конфліктами, які з потакання берліну розвязала і підтримує москва. Які запаси? Чи берлінським вишкребкам, послідовникам шрьодера, теперішня ціна газу видається низькою і вони ще хочуть її підняти, щоб дозволити кремлю ще більше витрачати грошей на свою армію і на драконення всього решта континенту?



Довга стаття: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60262582
Пише про проблеми...
Але особливо дивно читати про "цінові". Азія може купувати ті танкери, а Європі задорого? Цн ж дурня якась...

Але і таке пише:
"
За 2021 рік Росія експортувала до Європи близько 128 млрд кубів газу.
...
По-друге, до Європи почали прибувати додаткові обсяги скрапленого газу. Наприкінці 2021 року поставки становили до 400 млн кубів щоденно, - це у рази більше, ніж Росія транспортувала до Європи через Україну. І йшли вони переважно із США.
"

128/0.4=320діб


В Україні -- давно вже пора знизити постачання ЦО хоча би вдвічі.
І норми споживання газу знизити. І ціну на нього перестати так люто тримати...
Як комусь буде холодно -- можуть грітись дешевою нічною електрикою. І гори соломи на полях незібрані... Ліси -- непрохідні, бо всі сухостої таки там і валяться...

Йой, може з себе почнеш, чмошник?

Давай за соломой, топи у себе в квартири сухостоем, плати за газ 50 грн за куб.
change_pm
 
Повідомлень: 5267
З нами з: 03.02.16
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:31

  Василь-Рівне написав:Елена8 - Вам тут не місце, тут український форум і тут неоскабєєвська галіматья не пройде - знайдіть роботу рупора кремля десь на ордловських форумах, але, напевне є нюанс - там Вам не заплатять. Але і за ці кремлівські помиї тут також не заплатять, бо як би як у вас там кажуть - свинячим рилом да в калашний ряд? :mrgreen:

Может это вам здесь не место? Я на этом форуме гораздо дольше чем вы. И вы достали выгонять всех, кто не согласен с вашей точкой зрения. Раз здесь украинский форум, то может кто-то ответит на вопрос- почему из зоны обстрела украинских граждан эвакуирует Россия, а президент Украины в это время собирается в Мюнхен?
Елена8
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:33

  холява написав:Добрый вечер .
Леночка 8 , СПАСАЙТЕСЬ ,пока можно .
Кто его знает что завтра .В России спокойней
А то Отвезут в Грузию и прощай .
А так свобода , ....
Вообще меня , чуть не забанили , когда я послал по известному адресу цитателей , я даже не знаю почему вас не забанили .

Так это ж Россия нападает- это вам спасаться нужно. Чемодан- вокзал- Европа, как говорится. Берите пример с Зеленского.
Елена8
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Елена8 написав:почему из зоны обстрела украинских граждан эвакуирует Россия

1. Никакой зоны обстрела там нет. Зона обстрела - это подконтрольные Украине территории (которую обстреливают орки) , а оттуда ваш фюрер ничего не эвакуирует.
2. Президент Украины забыл вас спросить, как ему реализовывать его права и обязанности заниматься внешней политикой.

  Елена8 написав:результатам расследования международной комиссией ситуации произошедшей в Грузии,

Это расследование было многократно подвержено проверке и указано,что множество фактов не нашли своего подтверждения , а о других - умолчано.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7233
З нами з: 15.02.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення
Зображення
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6701
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5738 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:39

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Striker написав:Зображення

гасять ОВДП, а тут писали "боргова піраміда"

в бюджете заложено - увеличение долга на 200 млрд грн - вот в этом вопросе я им верю ;)

это ситуативно, что долг снижается

якщо зайде $7 ярдів допомоги та кредитів, то прийдеться або кидати гривню на ПА25 або друкувати щоб тримати валютний коридор.
200 ярдів до сьогоднішніх трильйона і 300 ярдів з гаком, 15% ніби багато, а ніби і не дуже, залежть як їх використати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28306
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:40

  Hotab написав:1. Никакой зоны обстрела там нет. Зона обстрела - это подконтрольные Украине территории (которую обстреливают орки) , а оттуда ваш фюрер ничего не эвакуирует.

Обстреливают Луганск- это неподконтрольная Украине территория.
Какие населенные пункты подконтрольное Украине сейчас подверглись обстрелу?
Востаннє редагувалось Елена8 в П'ят 18 лют, 2022 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Елена8
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:41

  adeges написав:Я думаю как. Риски трохи не симметричные. Можно потерять 1 грн на долларе при ревальвации. А можно 5-10-15 и так далее в случае эскалации. А с путиным вероятность обоих сценариев равна 50%. Либо нападет, либо не нападет.

Но при этом то, что пишет пан Орест кагбе намекает на то, что даже без эскалации сохранение напряженности в теперешнем состоянии еще на несколько месяцев приведет в краткосрочной перспективе к тому, что курс 28.5 будет казаться крайне экономически обоснованным и даже очень хорошим на основании резко ухудшегося платежного баланса

рік тому курс був майже як тепер... аааа все пропало... летим в прірву
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 лют, 2022 22:42, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28306
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:42

  Елена8 написав:Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Международная комиссия во главе со швейцаркой Хайди Тальявини была создана сразу после августовских событий на Кавказе. Доклад этой комиссии доступен.
Он большой, но если кратко -- Грузия напала.
Сценарий отработанный, как видим.


Ридав.

Модератори забаньте плз
Первый
 
Повідомлень: 16723
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 925092519252925392549255>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Елена8 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3004, 3005, 3006
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30058 20670020
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 23:06
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1416 6275943
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:02
Цитрин
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7966 20004345
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 09:26
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19791)
18.02.2022 23:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.