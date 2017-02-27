orest написав:Хтось з розумних колись сказав: Якби ми знали, як наші думки і слова сприймуть ... інші люди, ми б мовчали. Ніби стараюся змалювати ситуацію як омога повніше, для розуміння і аналізу, підкреслюю, що не настоюю, даю варіанти. А в результаті... Я помовчу. Тут стільки письменників...
Добрый вечер . Как на зло , платеж пришелся на вторник , на утро . Прием хоть ты убейся , 28.00.
Самое трудное сейчас найти транспорт . Без привязки к предприятию ,откуда забираю товар ( Ну вы поняли ) . Раньше максимум 26 , сейчас 42 тыс , и это Счастливый случай ! Товар востребован , и не забрать его не возможно .(Промышленное производство )
К вечеру можно было сдать по 28, 25 . Вот такая блин история , "любил учителя истории "..... Пока машина не зайдет в Украину , буду держать себя в руках . Если Господь даст , и все окончится хорошо , НАПЬЮСЬ . Племянник 12- летний вискарь с рейса притаранил .
Деньги не главное , главное , что предприятия не остановятся . ... которые надеяться , на меня . Обделаться нельзя .
Успіх написав:Стараюсь тобі не писати, але накуя так паніку наводити і нагнітати?!
orest написав:найкраща в світі естонська розвідка опублікувала свої дані, згідно яких Львів точно є в планах для бомбардувань і ракетних обстрілів.
От нах ти це написав? У Львові тільки ціни набрали старт до Варшавських, а ти отак взяв і вср@вся
orest написав:Я не настоюю, що все буде саме так, але ми близько. І це для тих, хто свято вірить в беззаперечне зміцнення грн. до 27- 26-25 літом. І так, я пам’ятаю, які я мінімуми писав в своєму прогнозі на рік, але тоді не було зрозуміло, куди МОЖЕ дійти геополітика…
Як пудель відступить - не забудь перевзутись А, якщо накаркав - то не забудь пізніше нам з Польщі/Німеччини відписати, як "любиш і сумуєш" за Україною! І, обов'язково, до повідомлення прикріпи фото у вишиванці
Елена8 написав:Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Международная комиссия во главе со швейцаркой Хайди Тальявини была создана сразу после августовских событий на Кавказе. Доклад этой комиссии доступен. Он большой, но если кратко -- Грузия напала. Сценарий отработанный, как видим.
Ридав.
Модератори забаньте плз
Себя забань за противостояние свободе слова в демократической Украине.
Успіх написав:Стараюсь тобі не писати, але накуя так паніку наводити і нагнітати?!
orest написав:найкраща в світі естонська розвідка опублікувала свої дані, згідно яких Львів точно є в планах для бомбардувань і ракетних обстрілів.
От нах ти це написав? У Львові тільки ціни набрали старт до Варшавських, а ти отак взяв і вср@вся
orest написав:Я не настоюю, що все буде саме так, але ми близько. І це для тих, хто свято вірить в беззаперечне зміцнення грн. до 27- 26-25 літом. І так, я пам’ятаю, які я мінімуми писав в своєму прогнозі на рік, але тоді не було зрозуміло, куди МОЖЕ дійти геополітика…
Як пудель відступить - не забудь перевзутись А, якщо накаркав - то не забудь пізніше нам з Польщі/Німеччини відписати, як "любиш і сумуєш" за Україною! І, обов'язково, до повідомлення прикріпи фото у вишиванці
Елена8 написав:Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Международная комиссия во главе со швейцаркой Хайди Тальявини была создана сразу после августовских событий на Кавказе. Доклад этой комиссии доступен. Он большой, но если кратко -- Грузия напала. Сценарий отработанный, как видим.
Ридав.
Модератори забаньте плз
Себя забань за противостояние свободе слова в демократической Украине.
Яке відношення має твоя пропаганда російської пгресіі в Грузії до теми цієі гілки?
чик написав:какими мы становимся дружными и щирыми украинцами особенно в стрёмные времена ёпт...
Лена конечно перегнула.Одни слепо верят в одну брехню, вторые в другую брехню.и каждый считает себя правым.Которая гибридная, похоже удалась. Конечно гривнепатриоты в трауре, и причина роста курса ясна.Только вот они ещё не знают, что 35-45-55 в ближайшее время будет не долго переходными цифрами к трёхзначным отметкам.