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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
Гривня
12%
36
Долар
60%
180
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:43

  orest написав:Хтось з розумних колись сказав: Якби ми знали, як наші думки і слова сприймуть ... інші люди, ми б мовчали.
Ніби стараюся змалювати ситуацію як омога повніше, для розуміння і аналізу, підкреслюю, що не настоюю, даю варіанти. А в результаті...
Я помовчу. Тут стільки письменників...


Добрый вечер .
Как на зло , платеж пришелся на вторник , на утро .
Прием хоть ты убейся , 28.00.

Самое трудное сейчас найти транспорт . Без привязки к предприятию ,откуда забираю товар ( Ну вы поняли ) . Раньше максимум 26 , сейчас 42 тыс , и это Счастливый случай !
Товар востребован , и не забрать его не возможно .(Промышленное производство )

К вечеру можно было сдать по 28, 25 .
Вот такая блин история , "любил учителя истории ".....
Пока машина не зайдет в Украину , буду держать себя в руках .
Если Господь даст , и все окончится хорошо , НАПЬЮСЬ .
Племянник 12- летний вискарь с рейса притаранил .

Деньги не главное , главное , что предприятия не остановятся .
... которые надеяться , на меня .
Обделаться нельзя .
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:43

  Успіх написав:Стараюсь тобі не писати, але накуя так паніку наводити і нагнітати?!
  orest написав:найкраща в світі естонська розвідка опублікувала свої дані, згідно яких Львів точно є в планах для бомбардувань і ракетних обстрілів.

От нах ти це написав?
У Львові тільки ціни набрали старт до Варшавських, а ти отак взяв і вср@вся :mrgreen:
  orest написав:Я не настоюю, що все буде саме так, але ми близько. І це для тих, хто свято вірить в беззаперечне зміцнення грн. до 27- 26-25 літом. І так, я пам’ятаю, які я мінімуми писав в своєму прогнозі на рік, але тоді не було зрозуміло, куди МОЖЕ дійти геополітика…

Як пудель відступить - не забудь перевзутись :lol:
А, якщо накаркав - то не забудь пізніше нам з Польщі/Німеччини відписати, як "любиш і сумуєш" за Україною!
І, обов'язково, до повідомлення прикріпи фото у вишиванці :mrgreen:

Доляр, уважуха!!!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:43

  Первый написав:
  Елена8 написав:Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Международная комиссия во главе со швейцаркой Хайди Тальявини была создана сразу после августовских событий на Кавказе. Доклад этой комиссии доступен.
Он большой, но если кратко -- Грузия напала.
Сценарий отработанный, как видим.


Ридав.

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Себя забань за противостояние свободе слова в демократической Украине.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

какими мы становимся дружными и щирыми украинцами особенно в стрёмные времена ёпт...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  чик написав:какими мы становимся дружными и щирыми украинцами особенно в стрёмные времена ёпт

А какими надо быть, когда вылезла спящая консерва ..

  Елена8 написав:Обстреливают Луганск- это неподконтрольная Украине территория.
Какие населенные пункты подконтрольное Украине сейчас подверглись обстрелу?

Врете, мадам. Обстреляна Станица Луганская , подконтрольная Украине. И снаряд в стене садика. Об этом вам орки из лнр не сказали? Вы там черпаете инфу? Или лично от скабеевой?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 лют, 2022 22:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:47

  flyman написав:
  Успіх написав:Стараюсь тобі не писати, але накуя так паніку наводити і нагнітати?!
  orest написав:найкраща в світі естонська розвідка опублікувала свої дані, згідно яких Львів точно є в планах для бомбардувань і ракетних обстрілів.

От нах ти це написав?
У Львові тільки ціни набрали старт до Варшавських, а ти отак взяв і вср@вся :mrgreen:
  orest написав:Я не настоюю, що все буде саме так, але ми близько. І це для тих, хто свято вірить в беззаперечне зміцнення грн. до 27- 26-25 літом. І так, я пам’ятаю, які я мінімуми писав в своєму прогнозі на рік, але тоді не було зрозуміло, куди МОЖЕ дійти геополітика…

Як пудель відступить - не забудь перевзутись :lol:
А, якщо накаркав - то не забудь пізніше нам з Польщі/Німеччини відписати, як "любиш і сумуєш" за Україною!
І, обов'язково, до повідомлення прикріпи фото у вишиванці :mrgreen:

Доляр, уважуха!!!


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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:48

  Елена8 написав:
  Первый написав:
  Елена8 написав:Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Международная комиссия во главе со швейцаркой Хайди Тальявини была создана сразу после августовских событий на Кавказе. Доклад этой комиссии доступен.
Он большой, но если кратко -- Грузия напала.
Сценарий отработанный, как видим.


Ридав.

Модератори забаньте плз

Себя забань за противостояние свободе слова в демократической Украине.


Яке відношення має твоя пропаганда російської пгресіі в Грузії до теми цієі гілки?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:52

  Hotab написав:
  чик написав:какими мы становимся дружными и щирыми украинцами особенно в стрёмные времена ёпт

А какими надо быть, когда вылезла спящая консерва ..

  Елена8 написав:Обстреливают Луганск- это неподконтрольная Украине территория.
Какие населенные пункты подконтрольное Украине сейчас подверглись обстрелу?

Врете, мадам. Обстреляна Станица Луганская , подконтрольная Украине. И снаряд в стене садика. Об этом вам орки из лнр не сказали? Вы там черпаете инфу? Или лично от скабеевой?

Луганск, Луганская - да какая разніца
дочь ахвіцера!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:54

  чик написав:какими мы становимся дружными и щирыми украинцами особенно в стрёмные времена ёпт...

Лена конечно перегнула.Одни слепо верят в одну брехню, вторые в другую брехню.и каждый считает себя правым.Которая гибридная, похоже удалась. :( Конечно гривнепатриоты в трауре, и причина роста курса ясна.Только вот они ещё не знают, что 35-45-55 в ближайшее время будет не долго переходными цифрами к трёхзначным отметкам.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:57

Hotab
токо один старый ник объявился с "их взглядом на военный оффтоп", а разругались то до этого старожилы всех мастей и касаемо в основном темы ветки...
чик
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