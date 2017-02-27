чик написав:какими мы становимся дружными и щирыми украинцами особенно в стрёмные времена ёпт...
Лена конечно перегнула.Одни слепо верят в одну брехню, вторые в другую брехню.и каждый считает себя правым.Которая гибридная, похоже удалась. Конечно гривнепатриоты в трауре, и причина роста курса ясна.Только вот они ещё не знают, что 35-45-55 в ближайшее время будет не долго переходными цифрами к трёхзначным отметкам.
Елена8 написав:Обстреливают Луганск- это неподконтрольная Украине территория. Какие населенные пункты подконтрольное Украине сейчас подверглись обстрелу?
Елена,не позорьтесь пожалуйста,мне за Вас стыдно.Вы хоть и женщина,но признаться,реально раздражаете своими такими сообщениями.Здесь все прекрасно знают как обстоит дело..Идите лучше на сайты и форумы дыры,там наверняка найдете своих единомышленников..Их здесь нет.
vitaliian написав:вы действительно считаете что Украина пуп земли и нам все должны? То что дают вооружение и ездят на переговоры в Кремль это больше, чем много. Кредиты тоже дадут, чтобы хоть немного сдержать пуйло и армия с голоду на клубнику не убежала. Куда попрятались те кто выбирал чивокуню. А теперь все нас должны спасать от собственной глупости.
Причем здесь пуп земли....?? Я Вас вообще не понимаю..Причем здесь чивокуня?? Его уже 8 лет нет в Украине.Вы напоминаете людей,одни из которых говорят-выбрали чивокуню...Другие любят молоть-Прыгали с кастрюлями на головах...Гейропа..И тд...Сразу становится ясно,что случай тяжелый..А Вы где были в то время,когда выбирали?? От какой глупости спасать?? Что ..уйло шизофреническое на нас напало,развязало войну,отобрало территории и остановиться уже не может 8 год?? Сегодня реально какие то бури магнитные присутствуют..То ли перепились все,пятница...Забыл-забыл..
Елена8 написав:Обстреливают Луганск- это неподконтрольная Украине территория. Какие населенные пункты подконтрольное Украине сейчас подверглись обстрелу?
Елена,не позорьтесь пожалуйста,мне за Вас стыдно.Вы хоть и женщина,но признаться,реально раздражаете своими такими сообщениями.Здесь все прекрасно знают как обстоит дело..Идите лучше на сайты и форумы дыры,там наверняка найдете своих единомышленников..Их здесь нет.
Та да, рашазомби на форуме. Они не слышали об обстреле дет. сада в Станице, железнодорожной станции, о раненной вчера женщине в Марьинке, о сегодняшних 40 обстрелах... Даже гумконвой ООН умудрились обстрелять. И о том что прокурор лнр показывает, как стреляет в нас 122-м калибром, запрещенным минском.
osafly у любых следствий есть причины, чивокуня после юща сделал крен в сторону РФ и теперь пуйло не готов отдавать "своё". Если не понимаете - долго объяснять. Очень большая разница не иметь лям баксов и поиметь а потом лишиться.
Я и ранее не верил в теханализ по таким парам как гривна-доллар и сейчас не особо верю, т к факторы определяющие курс возникают непредсказуемо. т е не рыночно.Но для любителей. коих тут есть. вот нрафик от одного из лучших волновиков. ПС красным я дорисовал свою хотелку продолжение, т к считаю и уверен. что гривна неоправданно уже несколько последних лет сдерживается от падения, несмотря на рост цен, тарифов, зарплат, убытков, просчётов и т п.
Кучинелли написав:Я и ранее не верил в теханализ по таким парам как гривна-доллар и сейчас не особо верю, т к факторы определяющие курс возникают непредсказуемо. т е не рыночно.Но для любителей. коих тут есть. вот нрафик от одного из лучших волновиков. ПС красным я дорисовал свою хотелку продолжение, т к считаю и уверен. что гривна неоправданно уже несколько последних лет сдерживается от падения, несмотря на рост цен, тарифов, зарплат, убытков, просчётов и т п.