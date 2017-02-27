RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9252925392549255>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 302
Гривня
12%
36
Долар
60%
180
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:58

  Кучинелли написав:
  чик написав:какими мы становимся дружными и щирыми украинцами особенно в стрёмные времена ёпт...

Лена конечно перегнула.Одни слепо верят в одну брехню, вторые в другую брехню.и каждый считает себя правым.Которая гибридная, похоже удалась. :( Конечно гривнепатриоты в трауре, и причина роста курса ясна.Только вот они ещё не знают, что 35-45-55 в ближайшее время будет не долго переходными цифрами к трёхзначным отметкам.

без Кабанчика ріст долара фальшивий 8)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28306
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:Конечно гривнепатриоты в трауре, и причина роста курса ясна.

собственно с этого и пошла катавасия, бо боятся бабло потерять, а война для прикрытия своей сущности...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6701
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5738 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:05

  Елена8 написав:Обстреливают Луганск- это неподконтрольная Украине территория.
Какие населенные пункты подконтрольное Украине сейчас подверглись обстрелу?


Елена,не позорьтесь пожалуйста,мне за Вас стыдно.Вы хоть и женщина,но признаться,реально раздражаете своими такими сообщениями.Здесь все прекрасно знают как обстоит дело..Идите лучше на сайты и форумы дыры,там наверняка найдете своих единомышленников..Их здесь нет.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1366
З нами з: 29.05.14
Подякував: 65 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:09

А самое неприятное, что модераторы спят.
sailed
 
Повідомлень: 532
З нами з: 24.05.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:11

  vitaliian написав:вы действительно считаете что Украина пуп земли и нам все должны? То что дают вооружение и ездят на переговоры в Кремль это больше, чем много. Кредиты тоже дадут, чтобы хоть немного сдержать пуйло и армия с голоду на клубнику не убежала. Куда попрятались те кто выбирал чивокуню. А теперь все нас должны спасать от собственной глупости.


Причем здесь пуп земли....?? Я Вас вообще не понимаю..Причем здесь чивокуня?? Его уже 8 лет нет в Украине.Вы напоминаете людей,одни из которых говорят-выбрали чивокуню...Другие любят молоть-Прыгали с кастрюлями на головах...Гейропа..И тд...Сразу становится ясно,что случай тяжелый..А Вы где были в то время,когда выбирали?? От какой глупости спасать?? Что ..уйло шизофреническое на нас напало,развязало войну,отобрало территории и остановиться уже не может 8 год?? Сегодня реально какие то бури магнитные присутствуют..То ли перепились все,пятница...Забыл-забыл..
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1366
З нами з: 29.05.14
Подякував: 65 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:14

  osafly написав:
  Елена8 написав:Обстреливают Луганск- это неподконтрольная Украине территория.
Какие населенные пункты подконтрольное Украине сейчас подверглись обстрелу?


Елена,не позорьтесь пожалуйста,мне за Вас стыдно.Вы хоть и женщина,но признаться,реально раздражаете своими такими сообщениями.Здесь все прекрасно знают как обстоит дело..Идите лучше на сайты и форумы дыры,там наверняка найдете своих единомышленников..Их здесь нет.

Та да, рашазомби на форуме. Они не слышали об обстреле дет. сада в Станице, железнодорожной станции, о раненной вчера женщине в Марьинке, о сегодняшних 40 обстрелах... Даже гумконвой ООН умудрились обстрелять. И о том что прокурор лнр показывает, как стреляет в нас 122-м калибром, запрещенным минском.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22447
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1669 раз.
Подякували: 2355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:17

osafly у любых следствий есть причины, чивокуня после юща сделал крен в сторону РФ и теперь пуйло не готов отдавать "своё". Если не понимаете - долго объяснять. Очень большая разница не иметь лям баксов и поиметь а потом лишиться.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10900
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1898 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:19

Я и ранее не верил в теханализ по таким парам как гривна-доллар и сейчас не особо верю, т к факторы определяющие курс возникают непредсказуемо. т е не рыночно.Но для любителей. коих тут есть. вот нрафик от одного из лучших волновиков.
ПС красным я дорисовал свою хотелку продолжение, т к считаю и уверен. что гривна неоправданно уже несколько последних лет сдерживается от падения, несмотря на рост цен, тарифов, зарплат, убытков, просчётов и т п.
Зображення
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 30.11.17
Подякував: 155 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:21

  Кучинелли написав:Я и ранее не верил в теханализ по таким парам как гривна-доллар и сейчас не особо верю, т к факторы определяющие курс возникают непредсказуемо. т е не рыночно.Но для любителей. коих тут есть. вот нрафик от одного из лучших волновиков.
ПС красным я дорисовал свою хотелку продолжение, т к считаю и уверен. что гривна неоправданно уже несколько последних лет сдерживается от падения, несмотря на рост цен, тарифов, зарплат, убытков, просчётов и т п.
Зображення

так, заробітчанами, навмисне

зі, розволновка на 33 у 2026 виходить а не на 120 :shock:
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28306
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:23

Елена8
Кацапонское чучело, ты вообще из каких пещер вылезло? Здесь валютный движ обсуждают, и мнение ватацифальского тела здесь интересует меньше всего.
kopetanAmeriga
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 29.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9252925392549255>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Елена8, unicdima, zРадио і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3004, 3005, 3006
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30058 20670078
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 23:06
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1416 6275949
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:02
Цитрин
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7966 20004410
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 09:26
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19791)
18.02.2022 23:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.