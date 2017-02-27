RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9248924992509251>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 303
Гривня
12%
37
Долар
59%
180
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
26
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:43

  orest написав:Хтось з розумних колись сказав: Якби ми знали, як наші думки і слова сприймуть ... інші люди, ми б мовчали.
Ніби стараюся змалювати ситуацію як омога повніше, для розуміння і аналізу, підкреслюю, що не настоюю, даю варіанти. А в результаті...
Я помовчу. Тут стільки письменників...


Добрый вечер .
Как на зло , платеж пришелся на вторник , на утро .
Прием хоть ты убейся , 28.00.

Самое трудное сейчас найти транспорт . Без привязки к предприятию ,откуда забираю товар ( Ну вы поняли ) . Раньше максимум 26 , сейчас 42 тыс , и это Счастливый случай !
Товар востребован , и не забрать его не возможно .(Промышленное производство )

К вечеру можно было сдать по 28, 25 .
Вот такая блин история , "любил учителя истории ".....
Пока машина не зайдет в Украину , буду держать себя в руках .
Если Господь даст , и все окончится хорошо , НАПЬЮСЬ .
Племянник 12- летний вискарь с рейса притаранил .

Деньги не главное , главное , что предприятия не остановятся .
... которые надеяться , на меня .
Обделаться нельзя .
холява
2
 
Повідомлень: 3535
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3701 раз.
Подякували: 3633 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:58

  Кучинелли написав:
  чик написав:какими мы становимся дружными и щирыми украинцами особенно в стрёмные времена ёпт...

Лена конечно перегнула.Одни слепо верят в одну брехню, вторые в другую брехню.и каждый считает себя правым.Которая гибридная, похоже удалась. :( Конечно гривнепатриоты в трауре, и причина роста курса ясна.Только вот они ещё не знают, что 35-45-55 в ближайшее время будет не долго переходными цифрами к трёхзначным отметкам.

без Кабанчика ріст долара фальшивий 8)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28306
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2471 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:Конечно гривнепатриоты в трауре, и причина роста курса ясна.

собственно с этого и пошла катавасия, бо боятся бабло потерять, а война для прикрытия своей сущности...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6700
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5736 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:19

Я и ранее не верил в теханализ по таким парам как гривна-доллар и сейчас не особо верю, т к факторы определяющие курс возникают непредсказуемо. т е не рыночно.Но для любителей. коих тут есть. вот нрафик от одного из лучших волновиков.
ПС красным я дорисовал свою хотелку продолжение, т к считаю и уверен. что гривна неоправданно уже несколько последних лет сдерживается от падения, несмотря на рост цен, тарифов, зарплат, убытков, просчётов и т п.
Зображення
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 30.11.17
Подякував: 155 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:21

  Кучинелли написав:Я и ранее не верил в теханализ по таким парам как гривна-доллар и сейчас не особо верю, т к факторы определяющие курс возникают непредсказуемо. т е не рыночно.Но для любителей. коих тут есть. вот нрафик от одного из лучших волновиков.
ПС красным я дорисовал свою хотелку продолжение, т к считаю и уверен. что гривна неоправданно уже несколько последних лет сдерживается от падения, несмотря на рост цен, тарифов, зарплат, убытков, просчётов и т п.
Зображення

так, заробітчанами, навмисне

зі, розволновка на 33 у 2026 виходить а не на 120 :shock:
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28306
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2471 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:33

Елена8

Вы и дискуссии не ищете - я ответил на политической ветке. Без эмоций, без оскорблений. Только пруф, указывающий на вашу легкомысленность. Там тишина, зато здесь продолжаете оффтоп

Політичні дискусії
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12436
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3306 раз.
Подякували: 7182 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Схоже понеділок ми зустрінем з новим курсом.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 10.06.19
Подякував: 98 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:53

Это валютная тема или блог Скабеевой?? Надеюсь, это чудо ватное надолго забанят. Прямо точно по методичкам раша-тв.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2776
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3390 раз.
Подякували: 5617 раз.
 
Профіль
36
19
37
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:55

  холява написав:
  orest написав:Хтось з розумних колись сказав: Якби ми знали, як наші думки і слова сприймуть ... інші люди, ми б мовчали.
Ніби стараюся змалювати ситуацію як омога повніше, для розуміння і аналізу, підкреслюю, що не настоюю, даю варіанти. А в результаті...
Я помовчу. Тут стільки письменників...


Добрый вечер .
Как на зло , платеж пришелся на вторник , на утро .
Прием хоть ты убейся , 28.00.

Самое трудное сейчас найти транспорт . Без привязки к предприятию ,откуда забираю товар ( Ну вы поняли ) . Раньше максимум 26 , сейчас 42 тыс , и это Счастливый случай !
Товар востребован , и не забрать его не возможно .(Промышленное производство )

К вечеру можно было сдать по 28, 25 .
Вот такая блин история , "любил учителя истории ".....
Пока машина не зайдет в Украину , буду держать себя в руках .
Если Господь даст , и все окончится хорошо , НАПЬЮСЬ .
Племянник 12- летний вискарь с рейса притаранил .

Деньги не главное , главное , что предприятия не остановятся .
... которые надеяться , на меня .
Обделаться нельзя .

В расеє ж, так? який благодєтєль... :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 5268
З нами з: 03.02.16
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Байден із затримкою в годину почав говрити:
https://www.youtube.com/watch?v=U-e7SthRZyg
matroSkin
 
Повідомлень: 448
З нами з: 14.11.12
Подякував: 233 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9248924992509251>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3005, 3006, 3007
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30060 20673431
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 23:52
чик
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1416 6277169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:02
Цитрин
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7966 20008768
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 09:26
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19792)
19.02.2022 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.