orest написав:Хтось з розумних колись сказав: Якби ми знали, як наші думки і слова сприймуть ... інші люди, ми б мовчали. Ніби стараюся змалювати ситуацію як омога повніше, для розуміння і аналізу, підкреслюю, що не настоюю, даю варіанти. А в результаті... Я помовчу. Тут стільки письменників...
Добрый вечер . Как на зло , платеж пришелся на вторник , на утро . Прием хоть ты убейся , 28.00.
Самое трудное сейчас найти транспорт . Без привязки к предприятию ,откуда забираю товар ( Ну вы поняли ) . Раньше максимум 26 , сейчас 42 тыс , и это Счастливый случай ! Товар востребован , и не забрать его не возможно .(Промышленное производство )
К вечеру можно было сдать по 28, 25 . Вот такая блин история , "любил учителя истории "..... Пока машина не зайдет в Украину , буду держать себя в руках . Если Господь даст , и все окончится хорошо , НАПЬЮСЬ . Племянник 12- летний вискарь с рейса притаранил .
Деньги не главное , главное , что предприятия не остановятся . ... которые надеяться , на меня . Обделаться нельзя .
чик написав:какими мы становимся дружными и щирыми украинцами особенно в стрёмные времена ёпт...
Лена конечно перегнула.Одни слепо верят в одну брехню, вторые в другую брехню.и каждый считает себя правым.Которая гибридная, похоже удалась. Конечно гривнепатриоты в трауре, и причина роста курса ясна.Только вот они ещё не знают, что 35-45-55 в ближайшее время будет не долго переходными цифрами к трёхзначным отметкам.
Я и ранее не верил в теханализ по таким парам как гривна-доллар и сейчас не особо верю, т к факторы определяющие курс возникают непредсказуемо. т е не рыночно.Но для любителей. коих тут есть. вот нрафик от одного из лучших волновиков. ПС красным я дорисовал свою хотелку продолжение, т к считаю и уверен. что гривна неоправданно уже несколько последних лет сдерживается от падения, несмотря на рост цен, тарифов, зарплат, убытков, просчётов и т п.
Кучинелли написав:Я и ранее не верил в теханализ по таким парам как гривна-доллар и сейчас не особо верю, т к факторы определяющие курс возникают непредсказуемо. т е не рыночно.Но для любителей. коих тут есть. вот нрафик от одного из лучших волновиков. ПС красным я дорисовал свою хотелку продолжение, т к считаю и уверен. что гривна неоправданно уже несколько последних лет сдерживается от падения, несмотря на рост цен, тарифов, зарплат, убытков, просчётов и т п.
orest написав:Хтось з розумних колись сказав: Якби ми знали, як наші думки і слова сприймуть ... інші люди, ми б мовчали. Ніби стараюся змалювати ситуацію як омога повніше, для розуміння і аналізу, підкреслюю, що не настоюю, даю варіанти. А в результаті... Я помовчу. Тут стільки письменників...
Добрый вечер . Как на зло , платеж пришелся на вторник , на утро . Прием хоть ты убейся , 28.00.
Самое трудное сейчас найти транспорт . Без привязки к предприятию ,откуда забираю товар ( Ну вы поняли ) . Раньше максимум 26 , сейчас 42 тыс , и это Счастливый случай ! Товар востребован , и не забрать его не возможно .(Промышленное производство )
К вечеру можно было сдать по 28, 25 . Вот такая блин история , "любил учителя истории "..... Пока машина не зайдет в Украину , буду держать себя в руках . Если Господь даст , и все окончится хорошо , НАПЬЮСЬ . Племянник 12- летний вискарь с рейса притаранил .
Деньги не главное , главное , что предприятия не остановятся . ... которые надеяться , на меня . Обделаться нельзя .