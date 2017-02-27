Додано: Суб 19 лют, 2022 00:26

Елена8 написав: osafly написав: Елена8 написав: Обстреливают Луганск- это неподконтрольная Украине территория.

Какие населенные пункты подконтрольное Украине сейчас подверглись обстрелу? Обстреливают Луганск- это неподконтрольная Украине территория.Какие населенные пункты подконтрольное Украине сейчас подверглись обстрелу?



Елена,не позорьтесь пожалуйста,мне за Вас стыдно.Вы хоть и женщина,но признаться,реально раздражаете своими такими сообщениями.Здесь все прекрасно знают как обстоит дело..Идите лучше на сайты и форумы дыры,там наверняка найдете своих единомышленников..Их здесь нет. Елена,не позорьтесь пожалуйста,мне за Вас стыдно.Вы хоть и женщина,но признаться,реально раздражаете своими такими сообщениями.Здесь все прекрасно знают как обстоит дело..Идите лучше на сайты и форумы дыры,там наверняка найдете своих единомышленников..Их здесь нет.

Я не ищу здесь своих единомышленников, а высказываю своё мнение, альтернативное от вашего, в якобы демократической стране со свободой слова. Это видимо европейские ценности- посылать и обзывать женщин на форумах. Так кто-то ответит на вопрос: почему эвакуация украинских граждан из регионов обстрела происходит за счёт нападающей России, а наш президент вместо того, чтоб озаботиться этим вопросом, собирается на конференцию в Мюнхен? Я не ищу здесь своих единомышленников, а высказываю своё мнение, альтернативное от вашего, в якобы демократической стране со свободой слова. Это видимо европейские ценности- посылать и обзывать женщин на форумах. Так кто-то ответит на вопрос: почему эвакуация украинских граждан из регионов обстрела происходит за счёт нападающей России, а наш президент вместо того, чтоб озаботиться этим вопросом, собирается на конференцию в Мюнхен?

1) Насправді -- це не евакуація. Є відео колони пустих автобусів.2) Окуповані Московією території -- Україна не обстрілює. Бо віддавна знає звичку москвинів стріляти з житлових будинків == ховатись за жінками й дітьми -- і не хоче їм зашкодити (жінкам і дітям, тобто...)3) Щодо евакуацій на підконтрольній Україні території -- то тут діють незбагненні для москвинів "права людей". Права західного зразка. Права кожної, окремо(!) взятої людини(!!) Права -- які забороняють вивозити людей силою. Як худобу... Втім, для москвинів це, звісно ж, незрозумілі концепції, бо у них навіть слова такого як "людина" -- тупо нема...Чи не так, "чєлавєк"(!??) Єлєна? І як воно -- жити в культурі, де жінки й діти є і живим щитом, і, водночас, істотами, які навіть у Третьому Тисячолітті не визнані рівними чоловікам, або хоча би просто людьми...І щодо курсу...(1 доба)Чомусь у мене є відчуття, що Західні технології нині вже настільки випередили москвинські (паритет був ще аж за часів В'єтнаму; у всіх наступних війнах москинська зброя дедалі ганебнішне програвала), що будь-яка спроба Московії почати велику бучу -- закінчиться закритим небом не лише над Україною, а над усією Московією "як такою".(2доба)І цікаво далі лише одне -- як будуть ділити територію Московії?Думаю, що Кубань, Поволжя та інші території, що заселялись українцями -- мають відійти нам.Північ Московії мають поділити скандинави, канадці, американці.Китаю теж треба додаткова територія.Індія перенаселена. Але ж вона не має спільного кордону? Як тут бути?(3 доба)Проблема ігор з енергоресурсами -- зникне, ніби й бувало...(4 доба)А ще, на радощах, нас можуть одразу взяти в ЄС і НАТО.(5 доба)І тут курс може різко піти вниз...А я майже повністю у валюті...Чи буде час зреагувати???