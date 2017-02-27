Что за протесты- пятничный вечерний оффтоп здесь не в первые, кого когда это возмущало?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лют, 2022 00:01
Додано: Суб 19 лют, 2022 00:05
Додано: Суб 19 лют, 2022 00:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1) Насправді -- це не евакуація. Є відео колони пустих автобусів.
2) Окуповані Московією території -- Україна не обстрілює. Бо віддавна знає звичку москвинів стріляти з житлових будинків == ховатись за жінками й дітьми -- і не хоче їм зашкодити (жінкам і дітям, тобто...)
3) Щодо евакуацій на підконтрольній Україні території -- то тут діють незбагненні для москвинів "права людей". Права західного зразка. Права кожної, окремо(!) взятої людини(!!) Права -- які забороняють вивозити людей силою. Як худобу... Втім, для москвинів це, звісно ж, незрозумілі концепції, бо у них навіть слова такого як "людина" -- тупо нема... Чи не так, "чєлавєк"(!??) Єлєна? І як воно -- жити в культурі, де жінки й діти є і живим щитом, і, водночас, істотами, які навіть у Третьому Тисячолітті не визнані рівними чоловікам, або хоча би просто людьми...
І щодо курсу...
(1 доба)
Чомусь у мене є відчуття, що Західні технології нині вже настільки випередили москвинські (паритет був ще аж за часів В'єтнаму; у всіх наступних війнах москинська зброя дедалі ганебнішне програвала ), що будь-яка спроба Московії почати велику бучу -- закінчиться закритим небом не лише над Україною, а над усією Московією "як такою".
(2доба)
І цікаво далі лише одне -- як будуть ділити територію Московії?
Думаю, що Кубань, Поволжя та інші території, що заселялись українцями -- мають відійти нам.
Північ Московії мають поділити скандинави, канадці, американці.
Китаю теж треба додаткова територія.
Індія перенаселена. Але ж вона не має спільного кордону? Як тут бути?
(3 доба)
Проблема ігор з енергоресурсами -- зникне, ніби й бувало...
(4 доба)
А ще, на радощах, нас можуть одразу взяти в ЄС і НАТО.
(5 доба)
І тут курс може різко піти вниз...
А я майже повністю у валюті...
Чи буде час зреагувати???
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