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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9248924992509251

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 303
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:01

  Striker написав:Это валютная тема или блог Скабеевой?? Надеюсь, это чудо ватное надолго забанят. Прямо точно по методичкам раша-тв.

Что за протесты- пятничный вечерний оффтоп здесь не в первые, кого когда это возмущало?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:05

  Елена8 написав:Что за протесты- пятничный вечерний оффтоп здесь не в первые, кого когда это возмущало.

Транслирование бреда из раша-пропаганды - это не оффтоп, а вата головного мозга.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Елена8 написав:
  osafly написав:
  Елена8 написав:Обстреливают Луганск- это неподконтрольная Украине территория.
Какие населенные пункты подконтрольное Украине сейчас подверглись обстрелу?


Елена,не позорьтесь пожалуйста,мне за Вас стыдно.Вы хоть и женщина,но признаться,реально раздражаете своими такими сообщениями.Здесь все прекрасно знают как обстоит дело..Идите лучше на сайты и форумы дыры,там наверняка найдете своих единомышленников..Их здесь нет.

Я не ищу здесь своих единомышленников, а высказываю своё мнение, альтернативное от вашего, в якобы демократической стране со свободой слова. Это видимо европейские ценности- посылать и обзывать женщин на форумах. Так кто-то ответит на вопрос: почему эвакуация украинских граждан из регионов обстрела происходит за счёт нападающей России, а наш президент вместо того, чтоб озаботиться этим вопросом, собирается на конференцию в Мюнхен?



1) Насправді -- це не евакуація. Є відео колони пустих автобусів. :)
2) Окуповані Московією території -- Україна не обстрілює. Бо віддавна знає звичку москвинів стріляти з житлових будинків == ховатись за жінками й дітьми -- і не хоче їм зашкодити (жінкам і дітям, тобто...)
3) Щодо евакуацій на підконтрольній Україні території -- то тут діють незбагненні для москвинів "права людей". Права західного зразка. Права кожної, окремо(!) взятої людини(!!) Права -- які забороняють вивозити людей силою. Як худобу... Втім, для москвинів це, звісно ж, незрозумілі концепції, бо у них навіть слова такого як "людина" -- тупо нема... :( Чи не так, "чєлавєк"(!??) Єлєна? І як воно -- жити в культурі, де жінки й діти є і живим щитом, і, водночас, істотами, які навіть у Третьому Тисячолітті не визнані рівними чоловікам, або хоча би просто людьми... :(


І щодо курсу...

(1 доба)
Чомусь у мене є відчуття, що Західні технології нині вже настільки випередили москвинські (паритет був ще аж за часів В'єтнаму; у всіх наступних війнах москинська зброя дедалі ганебнішне програвала :)), що будь-яка спроба Московії почати велику бучу -- закінчиться закритим небом не лише над Україною, а над усією Московією "як такою". :)

(2доба)
І цікаво далі лише одне -- як будуть ділити територію Московії?
Думаю, що Кубань, Поволжя та інші території, що заселялись українцями -- мають відійти нам.
Північ Московії мають поділити скандинави, канадці, американці.
Китаю теж треба додаткова територія.
Індія перенаселена. Але ж вона не має спільного кордону? Як тут бути?

(3 доба)
Проблема ігор з енергоресурсами -- зникне, ніби й бувало...

(4 доба)
А ще, на радощах, нас можуть одразу взяти в ЄС і НАТО.

(5 доба)
І тут курс може різко піти вниз...
А я майже повністю у валюті...
Чи буде час зреагувати???
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 08:24

Пошёл саморазогрев. Кто-то вчера писал, что 29 не увидим до понедельника, рискну предположить, что увидим сегодня-завтра
kwon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Bobua написав:Довга стаття: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60262582
Пише про проблеми...

Все, що в статті я знав і так.
  Bobua написав:Але особливо дивно читати про "цінові". Азія може купувати ті танкери, а Європі задорого? Цн ж дурня якась...

Азія на 85-90% "сидить" на дешевому вугіллі. Газ - паливо азійських мегаполісів. От і виходить, що прості німецькі пенсіонери та безробітні, які живуть на соціальну допомогу, тепер змушені конкурувати за газ з Азійськими мегаполісами, такими як Токіо, Шанхай, Гонконг та виробництвами Фірташа і Ахметова за газ.
Я тільки натякаю, що при поточній ситуації ніяких податків на це не вистачить і прийдеться дуже багато друкувати євро...
Denik
 
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