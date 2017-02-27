Додано: Суб 19 лют, 2022 09:06

чик написав: prodigy написав: мне сообщения не важны, важно что разводит панику мне сообщения не важны, важно что разводит панику

чел просто предупреждает об опасности веры в крепкую гривну.

там есть люди разных взглядов, как и у нас - каждый видит и слышит, что ему удобно и смертям среди простых россиян от ковида я радоваться не буду, а вам никто не запрещает - на здоровье, это просто говорит о моральных качествах человеков... чел просто предупреждает об опасности веры в крепкую гривну.там есть люди разных взглядов, как и у нас - каждый видит и слышит, что ему удобно и смертям среди простых россиян от ковида я радоваться не буду, а вам никто не запрещает - на здоровье, это просто говорит о моральных качествах человеков...

а где я говорил про веру или не веру в гривну??...жизнь летит так быстро и многих друзей/знакомых уже нет, нет времени на сантиментыуясните наконец на 8м году войны:...да в мае 2014г у многих из нас не поднималась рука убить россиянина, но только не у них, напоминаю про 51ю бригадувы можете сказать за 2е мая (я не был там, но то что видел не одобряю...считаю, что это была спланированная провокация ФСБ/или СБУ без разницы), в итоге мы не потеряли Одесумежду РФ и Западом (к которому хочет присоединиться Украина) идет борьба на выживание.Мировоззрение РФ (что все вокруг все враги и мешают строить империю) не имеет право на существование, аналогично любому фашизму/национал-социализму (итальянскому, немецкому, русскому, украинскому, польскому, еврейскому, арабскому)если вы "за русский мир" -это не поможет вам сохранить своё (бизнес, вклады, участки, дома)-в Крыму это вообще не помогло (землю отобрали, заборами подход к морю загородили и все права имущественные попрали)у некоторых сейчас реальная паника, что делать с гривной или валютой...колебания +/- 4% сводят с ума, если не соображаете как можно на этом заработать-купите валюту и ждите лет 10(20) когда Путин помрет или когда в Мордере сменится власть, почему так долго, потому что в стране рабов (где дают срок за компьютерную игру) должно полностью уйти все поколения "рожденных в СССР"по поводу курса валюту не покупаю с декабря 2021, только продаю и буду еще продавать "пока за кончится"