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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9249925092519252>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 303
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:01

  Striker написав:Это валютная тема или блог Скабеевой?? Надеюсь, это чудо ватное надолго забанят. Прямо точно по методичкам раша-тв.

Что за протесты- пятничный вечерний оффтоп здесь не в первые, кого когда это возмущало?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:05

  Елена8 написав:Что за протесты- пятничный вечерний оффтоп здесь не в первые, кого когда это возмущало.

Транслирование бреда из раша-пропаганды - это не оффтоп, а вата головного мозга.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Елена8 написав:
  osafly написав:
  Елена8 написав:Обстреливают Луганск- это неподконтрольная Украине территория.
Какие населенные пункты подконтрольное Украине сейчас подверглись обстрелу?


Елена,не позорьтесь пожалуйста,мне за Вас стыдно.Вы хоть и женщина,но признаться,реально раздражаете своими такими сообщениями.Здесь все прекрасно знают как обстоит дело..Идите лучше на сайты и форумы дыры,там наверняка найдете своих единомышленников..Их здесь нет.

Я не ищу здесь своих единомышленников, а высказываю своё мнение, альтернативное от вашего, в якобы демократической стране со свободой слова. Это видимо европейские ценности- посылать и обзывать женщин на форумах. Так кто-то ответит на вопрос: почему эвакуация украинских граждан из регионов обстрела происходит за счёт нападающей России, а наш президент вместо того, чтоб озаботиться этим вопросом, собирается на конференцию в Мюнхен?



1) Насправді -- це не евакуація. Є відео колони пустих автобусів. :)
2) Окуповані Московією території -- Україна не обстрілює. Бо віддавна знає звичку москвинів стріляти з житлових будинків == ховатись за жінками й дітьми -- і не хоче їм зашкодити (жінкам і дітям, тобто...)
3) Щодо евакуацій на підконтрольній Україні території -- то тут діють незбагненні для москвинів "права людей". Права західного зразка. Права кожної, окремо(!) взятої людини(!!) Права -- які забороняють вивозити людей силою. Як худобу... Втім, для москвинів це, звісно ж, незрозумілі концепції, бо у них навіть слова такого як "людина" -- тупо нема... :( Чи не так, "чєлавєк"(!??) Єлєна? І як воно -- жити в культурі, де жінки й діти є і живим щитом, і, водночас, істотами, які навіть у Третьому Тисячолітті не визнані рівними чоловікам, або хоча би просто людьми... :(


І щодо курсу...

(1 доба)
Чомусь у мене є відчуття, що Західні технології нині вже настільки випередили москвинські (паритет був ще аж за часів В'єтнаму; у всіх наступних війнах москинська зброя дедалі ганебнішне програвала :)), що будь-яка спроба Московії почати велику бучу -- закінчиться закритим небом не лише над Україною, а над усією Московією "як такою". :)

(2доба)
І цікаво далі лише одне -- як будуть ділити територію Московії?
Думаю, що Кубань, Поволжя та інші території, що заселялись українцями -- мають відійти нам.
Північ Московії мають поділити скандинави, канадці, американці.
Китаю теж треба додаткова територія.
Індія перенаселена. Але ж вона не має спільного кордону? Як тут бути?

(3 доба)
Проблема ігор з енергоресурсами -- зникне, ніби й бувало...

(4 доба)
А ще, на радощах, нас можуть одразу взяти в ЄС і НАТО.

(5 доба)
І тут курс може різко піти вниз...
А я майже повністю у валюті...
Чи буде час зреагувати???
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 08:24

Пошёл саморазогрев. Кто-то вчера писал, что 29 не увидим до понедельника, рискну предположить, что увидим сегодня-завтра
kwon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Bobua написав:Довга стаття: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60262582
Пише про проблеми...

Все, що в статті я знав і так.
  Bobua написав:Але особливо дивно читати про "цінові". Азія може купувати ті танкери, а Європі задорого? Цн ж дурня якась...

Азія на 85-90% "сидить" на дешевому вугіллі. Газ - паливо азійських мегаполісів. От і виходить, що прості німецькі пенсіонери та безробітні, які живуть на соціальну допомогу, тепер змушені конкурувати за газ з Азійськими мегаполісами, такими як Токіо, Шанхай, Гонконг та виробництвами Фірташа і Ахметова за газ.
Я тільки натякаю, що при поточній ситуації ніяких податків на це не вистачить і прийдеться дуже багато друкувати євро...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:06

  чик написав:
  prodigy написав:мне сообщения не важны, важно что разводит панику

чел просто предупреждает об опасности веры в крепкую гривну.
там есть люди разных взглядов, как и у нас - каждый видит и слышит, что ему удобно и смертям среди простых россиян от ковида я радоваться не буду, а вам никто не запрещает - на здоровье, это просто говорит о моральных качествах человеков...


а где я говорил про веру или не веру в гривну??...
жизнь летит так быстро и многих друзей/знакомых уже нет, нет времени на сантименты

уясните наконец на 8м году войны: не мы пришли к ним а орки пришли к нам ...
да в мае 2014г у многих из нас не поднималась рука убить россиянина, но только не у них, напоминаю про 51ю бригаду
https://novynarnia.com/2017/05/22/masov ... zsu-v-ato/

вы можете сказать за 2е мая (я не был там, но то что видел не одобряю...считаю, что это была спланированная провокация ФСБ/или СБУ без разницы), в итоге мы не потеряли Одесу

между РФ и Западом (к которому хочет присоединиться Украина) идет борьба на выживание.

Мировоззрение РФ (что все вокруг все враги и мешают строить империю) не имеет право на существование, аналогично любому фашизму/национал-социализму (итальянскому, немецкому, русскому, украинскому, польскому, еврейскому, арабскому)

если вы "за русский мир" -это не поможет вам сохранить своё (бизнес, вклады, участки, дома)-в Крыму это вообще не помогло (землю отобрали, заборами подход к морю загородили и все права имущественные попрали)

у некоторых сейчас реальная паника, что делать с гривной или валютой...колебания +/- 4% сводят с ума, если не соображаете как можно на этом заработать-купите валюту и ждите лет 10(20) когда Путин помрет или когда в Мордере сменится власть, почему так долго, потому что в стране рабов (где дают срок за компьютерную игру https://www.sibreal.org/a/ot-6-do-9-let-poprosil-dlya-kanskih-podrostkov-prokuror/31692532.html) должно полностью уйти все поколения "рожденных в СССР"

по поводу курса валюту не покупаю с декабря 2021, только продаю и буду еще продавать "пока за кончится"
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:34

  чик написав:
  Кучинелли написав:Конечно гривнепатриоты в трауре, и причина роста курса ясна.

собственно с этого и пошла катавасия, бо боятся бабло потерять, а война для прикрытия своей сущности...


вот реально не боюсь потерять ни имущество ни жизнь

это у вас подгорает от страха и вы начинаете "думать за тех кто в море, или в гривне"
на данный момент больше 2млн гривен, главное ведь здоровье
и его не купишь даже за большие деньги (иначе миллиардеры не умирали бы в 40 лет)
так чего же нам изливать желчь друг на друга в такой прекрасный солнечный день (у меня тюльпаны и еще какие-то цветы уже полезли из земли
еще месяц и начну сажать растения

всем здоровья и спокойствия и не надо дрейфить...


я бы в летчики пошел,
пусть меня научат.
Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.
«В небеса, мотор, вези,
чтобы птицы пели».
Бояться не надо
ни дождя,
     ни града.
Облетаю тучку,
тучку-летучку.
Белой чайкой паря,
полетел за моря.
Без разговору
облетаю гору.
«Вези, мотор,
       чтоб нас довез
до звезд
    и до луны,
хотя луна
     и масса звезд
совсем отдалены».

Летчику хорошо,
а матросу —
       лучше,
я б в матросы пошел,
пусть меня научат.
У меня на шапке лента,
на матроске
       якоря.
Я проплавал это лето,
океаны покоря.
Напрасно, волны, скачете —
морской дорожкой
на реях и по мачте,
карабкаюсь кошкой.
Сдавайся, ветер вьюжный,
сдавайся, буря скверная,
открою
    полюс
       Южный,
а Северный —
       наверное.

мечтал быть летчиком(военным) я стал капитаном(гражданским) и не жалею не о чем
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:46

Відкриття о 08-ій з вчорашнім вечірнім 28.35/28.50 (дехто не продавав валюту до 09.00, очікували нових курсів від "керівництва"). Від орієнтовно 9-ої години 28.50/28.95.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:05

  matroSkin написав:Байден із затримкою в годину почав говрити:
https://www.youtube.com/watch?v=U-e7SthRZyg

разместить десятиминутную речь на полуторочасовом видео, это просто фантастика, наверно целые институты работали над этим, удивлён прогрессу (или правильно писать регрессу – не пойму)
YuriiKharkiv
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:13

  prodigy написав:...
у некоторых сейчас реальная паника, что делать с гривной или валютой...колебания +/- 4% сводят с ума, если не соображаете как можно на этом заработать-купите валюту и ждите лет 10(20) когда Путин помрет или когда в Мордере сменится власть, почему так долго, потому что в стране рабов (где дают срок за компьютерную игру https://www.sibreal.org/a/ot-6-do-9-let-poprosil-dlya-kanskih-podrostkov-prokuror/31692532.html) должно полностью уйти все поколения "рожденных в СССР"

по поводу курса валюту не покупаю с декабря 2021, только продаю и буду еще продавать "пока за кончится"

вот здесь нюанс - к чему паника, все равно не поможет...

ИМХО, сбережения надо диверсифицировать - раскладывать по разным корзинам, чтобы не было ситуации - пан или пропал...

а в течение года курс гривны объективно просядет - насколько, пока вопрос...
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