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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9249925092519252

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 303
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:13

  Bobua написав:[
1) Насправді -- це не евакуація. Є відео колони пустих автобусів. :)
2) Окуповані Московією території -- Україна не обстрілює. Бо віддавна знає звичку москвинів стріляти з житлових будинків == ховатись за жінками й дітьми -- і не хоче їм зашкодити (жінкам і дітям, тобто...)
3) Щодо евакуацій на підконтрольній Україні території -- то тут діють незбагненні для москвинів "права людей". Права західного зразка. Права кожної, окремо(!) взятої людини(!!) Права -- які забороняють вивозити людей силою. Як худобу... Втім, для москвинів це, звісно ж, незрозумілі концепції, бо у них навіть слова такого як "людина" -- тупо нема... :( Чи не так, "чєлавєк"(!??) Єлєна? І як воно -- жити в культурі, де жінки й діти є і живим щитом, і, водночас, істотами, які навіть у Третьому Тисячолітті не визнані рівними чоловікам, або хоча би просто людьми... :(


І щодо курсу...

(1 доба)
Чомусь у мене є відчуття, що Західні технології нині вже настільки випередили москвинські (паритет був ще аж за часів В'єтнаму; у всіх наступних війнах москинська зброя дедалі ганебнішне програвала :)), що будь-яка спроба Московії почати велику бучу -- закінчиться закритим небом не лише над Україною, а над усією Московією "як такою". :)

(2доба)
І цікаво далі лише одне -- як будуть ділити територію Московії?
Думаю, що Кубань, Поволжя та інші території, що заселялись українцями -- мають відійти нам.
Північ Московії мають поділити скандинави, канадці, американці.
Китаю теж треба додаткова територія.
Індія перенаселена. Але ж вона не має спільного кордону? Як тут бути?

(3 доба)
Проблема ігор з енергоресурсами -- зникне, ніби й бувало...

(4 доба)
А ще, на радощах, нас можуть одразу взяти в ЄС і НАТО.

(5 доба)
І тут курс може різко піти вниз...
А я майже повністю у валюті...
Чи буде час зреагувати???


Шикарный троллинг, прямо на десять балов
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:20

Как-то уж очень бодро курс растет.
Цитрин
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