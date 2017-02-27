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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 304
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:13

  Bobua написав:[
1) Насправді -- це не евакуація. Є відео колони пустих автобусів. :)
2) Окуповані Московією території -- Україна не обстрілює. Бо віддавна знає звичку москвинів стріляти з житлових будинків == ховатись за жінками й дітьми -- і не хоче їм зашкодити (жінкам і дітям, тобто...)
3) Щодо евакуацій на підконтрольній Україні території -- то тут діють незбагненні для москвинів "права людей". Права західного зразка. Права кожної, окремо(!) взятої людини(!!) Права -- які забороняють вивозити людей силою. Як худобу... Втім, для москвинів це, звісно ж, незрозумілі концепції, бо у них навіть слова такого як "людина" -- тупо нема... :( Чи не так, "чєлавєк"(!??) Єлєна? І як воно -- жити в культурі, де жінки й діти є і живим щитом, і, водночас, істотами, які навіть у Третьому Тисячолітті не визнані рівними чоловікам, або хоча би просто людьми... :(


І щодо курсу...

(1 доба)
Чомусь у мене є відчуття, що Західні технології нині вже настільки випередили москвинські (паритет був ще аж за часів В'єтнаму; у всіх наступних війнах москинська зброя дедалі ганебнішне програвала :)), що будь-яка спроба Московії почати велику бучу -- закінчиться закритим небом не лише над Україною, а над усією Московією "як такою". :)

(2доба)
І цікаво далі лише одне -- як будуть ділити територію Московії?
Думаю, що Кубань, Поволжя та інші території, що заселялись українцями -- мають відійти нам.
Північ Московії мають поділити скандинави, канадці, американці.
Китаю теж треба додаткова територія.
Індія перенаселена. Але ж вона не має спільного кордону? Як тут бути?

(3 доба)
Проблема ігор з енергоресурсами -- зникне, ніби й бувало...

(4 доба)
А ще, на радощах, нас можуть одразу взяти в ЄС і НАТО.

(5 доба)
І тут курс може різко піти вниз...
А я майже повністю у валюті...
Чи буде час зреагувати???


Шикарный троллинг, прямо на десять балов
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:20

Как-то уж очень бодро курс растет.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:40

Зп 50/85
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:а в течение года курс гривны объективно просядет
Не вистачає до такого глибокого аналітичного аналізу завершального допису - інфа сотка :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:43

  edvardd написав:Зп 50/85

Льв 28.35/29.00
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:51

  Василь-Рівне написав:
  Shaman написав:а в течение года курс гривны объективно просядет
Не вистачає до такого глибокого аналітичного аналізу завершального допису - інфа сотка :mrgreen:

давайте смотреть системно - я же не первый раз пишу на форуме. каждый раз повторяться - будет флуд :D

немного пофлудим... два момента
1 - рост себестоимости для всего украинского производства из-за энергоносителей. инфляция вызовет девал. да, энергоносители начали дешеветь, что плюс, но посмотрим до какого уровня. э/э до уровня лета еще не дошла. про газ вообще молчу - если повезет, будет 15 грн
2 - бюджет сверстали дефицитный, навскидку ярдов на 200. я весь 4 квартал писал - в 2021 будет выброс денег и как следствие - девал. единственно, что это прошло в январе, поскольку шахер-махер с бюджетом делали чуть ли не в последнюю неделю года

как-то так ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:03

  ricardo написав:
  edvardd написав:Зп 50/85

Льв 28.35/29.00

Користуються вихідними >>> банки закриті>>> можна і курс гнати в космос :evil:
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:1 - рост себестоимости для всего украинского производства из-за энергоносителей. инфляция вызовет девал. да, энергоносители начали дешеветь, что плюс, но посмотрим до какого уровня. э/э до уровня лета еще не дошла. про газ вообще молчу - если повезет, будет 15 грн

В Україні набагато краща ситуація аніж в тому ж ЄС, бо значно менша доля нафти й газу серед первинних енергоносіїв а також значна частка газу власного видобутку. Це зумовлює десь втричі дешевшу електроенергію. Так що у конкурентів собівартість виросте ще більше.
  Shaman написав:2 - бюджет сверстали дефицитный, навскидку ярдов на 200. я весь 4 квартал писал - в 2021 будет выброс денег и как следствие - девал. единственно, что это прошло в январе, поскольку шахер-махер с бюджетом делали чуть ли не в последнюю неделю года

Проблем з бюджетом не буде аж до літа 2022, бо зараз будуть значні виплати прибутків держкомпаній до бюджету: того ж Приватбанку, Укргідроенерго та інших.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:10

Shaman
Ок, дякую за обгрунтування, але вони як на мене не надто переконливі - енергоносії так - наразі дорого, але не факт, що ціна на них може обвалитися вже у найближчі місяці бо ... дерева не ростуть до небес і все що високо злітає потім низько падає і це аксіома. Щодо бюджету - Ви, напевне, будете дуже здивовані коли взнаєте, що за всю історію незалежної України жодного року не був затверджений профіцитний бюджет - жодного. Тому не надто це все переконливо, а от ВВП минулого року був рекордним - за 200 ярдів доларів, дуже сподіваюсь що цього року ще виросте, причому у доларах. А курс я чітко пам'ятаю в 2014 році 41,5 в 13-15 у м.Рівне і не лише я це пам'ятаю, тому курс наразі 28,9, а не 41,5, а яким став потім Ви теж знаєте, тому все буде як і було ввійдемо в нормальне русло міжсезонних коливань і не більше того
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Проблем з бюджетом не буде аж до літа
проблемы с бюджетом начнутся когда инвесторы перестанут покупать овгз а у госбанков закончатся деньги на обслуживание клиентов (потому что все деньги будут в овгз)

Судьба гривны, бюджета и ТД сейчас решается на долговом рынке, пофиг межбанк там одни паникеры, пофиг боевые действия, пу на серьезную эскалацию вряд ли пойдет, проффита от нее - нуль, а издержек 5 вагонов. А долговой рынок может многое обвалить.
vitaliian
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